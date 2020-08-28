В Узбекистане установили санитарные требования для открытия школ — список

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения разработало перечень временных санитарно-эпидемиологических требований для организации учебного процесса в образовательных учреждениях страны на период пандемии COVID-19.
Новые правила планируется внедрить во всех общеобразовательных школах и специнтернатах Узбекистана.
Речь идет о следующих рекомендациях:
- начинать занятия после 8.00 и заканчивать не позднее 17.30 (их можно организовывать в три смены);
- приостановить проведение массовых мероприятий (собраний, концертов, дней рождений и т. д.);
- перед входом в школы медработники образовательных учреждений должны проводить процедуру "утренней фильтрации" и вести специальный журнал;
- после "утренней фильтрации" руки учащихся должны быть продезинфицированы антисептиком из дозаторов, установленных у входов;
- учащиеся и родители должны приходить в масках. Вход в образовательное учреждение без маски (респиратора) запрещен. Одноразовую маску следует менять каждые три часа, респираторы — каждые восемь часов;
- пространство класса необходимо организовать с тем учетом, что на каждого ребенка должна быть отведена площадь не менее 2 квадратных метров;
- школьные столовые должны организовать работу с соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- если у ученика выявят признаки инфекционного заболевания, то его следует тут же изолировать до прибытия скорой помощи или родителей. То же касается и сотрудников школы.
Напомним: ранее было решено с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября — школы во всех регионах страны.
Между тем в Узбекистане больше половины родителей выступили против открытия школ в сентябре. Как показал опрос, 48,8% родителей согласились отправить своих детей в школу до конца пандемии COVID-19, в то время как 51,2% — отказались.
Что касается необходимости ношения средств индивидуальной защиты, то почти 100% опрошенных согласились с тем, что ребенок должен пользоваться антисептиком и обязательно быть в маске.