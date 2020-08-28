В Узбекистане установили санитарные требования для открытия школ — список

Данные положения были разработаны Минздравом республики. Список прошел экспертизу и был утвержден Министерством юстиции.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения разработало перечень временных санитарно-эпидемиологических требований для организации учебного процесса в образовательных учреждениях страны на период пандемии COVID-19.

Новые правила планируется внедрить во всех общеобразовательных школах и специнтернатах Узбекистана.

Речь идет о следующих рекомендациях:

начинать занятия после 8.00 и заканчивать не позднее 17.30 (их можно организовывать в три смены);

приостановить проведение массовых мероприятий (собраний, концертов, дней рождений и т. д.);

перед входом в школы медработники образовательных учреждений должны проводить процедуру "утренней фильтрации" и вести специальный журнал;

после "утренней фильтрации" руки учащихся должны быть продезинфицированы антисептиком из дозаторов, установленных у входов;

учащиеся и родители должны приходить в масках. Вход в образовательное учреждение без маски (респиратора) запрещен. Одноразовую маску следует менять каждые три часа, респираторы — каждые восемь часов;

пространство класса необходимо организовать с тем учетом, что на каждого ребенка должна быть отведена площадь не менее 2 квадратных метров;

школьные столовые должны организовать работу с соблюдением санитарно-гигиенических требований;

если у ученика выявят признаки инфекционного заболевания, то его следует тут же изолировать до прибытия скорой помощи или родителей. То же касается и сотрудников школы.

Напомним: ранее было решено с 7 сентября в качестве эксперимента открыть школы в "зеленых" зонах, а с 14 сентября — школы во всех регионах страны.

Между тем в Узбекистане больше половины родителей выступили против открытия школ в сентябре. Как показал опрос, 48,8% родителей согласились отправить своих детей в школу до конца пандемии COVID-19, в то время как 51,2% — отказались.

Что касается необходимости ношения средств индивидуальной защиты, то почти 100% опрошенных согласились с тем, что ребенок должен пользоваться антисептиком и обязательно быть в маске.