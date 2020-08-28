Российский завод передал "Узбекистон темир йуллари" три электровоза "Ермак"

"Узбекские железные дороги" выбирают российские машины из-за более высоких технических и ходовых характеристик, повышенной мощности, а также удобства эксплуатации и техобслуживания.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") передал АО "Узбекистон темир йуллари" еще три электровоза 3ЭС5К "Ермак" для грузовых составов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Контракт на их поставку в республику был подписан в мае.

"Главные преимущества электровоза 3ЭС5К с поосным регулирование силы тяги — способность работать на участках со сложным рельефом (которым отличаются железные дороги Узбекистана), возможность водить более тяжелые поезда, и как следствие, увеличение производительности локомотива", — сообщили в пресс-службе холдинга.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Три новых российских локомотива "Ермак" в столице Узбекистана встречали под музыку

Ранее в "Узбекистон темир йуллари" отмечали, что основное преимущество электровозов "Ермак" — их способность работать на участках со сложным рельефом, присущим железным дорогам республики.

Также повышение весовой нормы грузовых поездов позволяет увеличить производительность локомотива.

Ранее в июле в Ташкент прибыли два новых грузовых электровоза российского производства.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая компания из РФ, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем.

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Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.