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Российский завод передал "Узбекистон темир йуллари" три электровоза "Ермак"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14859928/Rossiyskiy-zavod-peredal-Uzbekiston-temir-yullari-pyat-elektrovozov-Ermak.html

"Узбекские железные дороги" выбирают российские машины из-за более высоких технических и ходовых характеристик, повышенной мощности, а также удобства эксплуатации и техобслуживания.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Новочеркасский электровозостроительный завод (входит в состав АО "Трансмашхолдинг") передал АО "Узбекистон темир йуллари" еще три электровоза 3ЭС5К "Ермак" для грузовых составов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Контракт на их поставку в республику был подписан в мае. 

"Главные преимущества электровоза 3ЭС5К с поосным регулирование силы тяги — способность работать на участках со сложным рельефом (которым отличаются железные дороги Узбекистана), возможность водить более тяжелые поезда, и как следствие, увеличение производительности локомотива", — сообщили в пресс-службе холдинга.

Три новых российских локомотива Ермак в столице Узбекистана встречали под музыку
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Три новых российских локомотива "Ермак" в столице Узбекистана встречали под музыку
Ранее в "Узбекистон темир йуллари" отмечали, что основное преимущество электровозов "Ермак" — их способность работать на участках со сложным рельефом, присущим железным дорогам республики.
Заместитель начальника локомотивной службы Узбекистан темир йуллари Саидазим Кадыров
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Также повышение весовой нормы грузовых поездов позволяет увеличить производительность локомотива.

Ранее в июле в Ташкент прибыли два новых грузовых электровоза российского производства.

"Трансмашхолдинг" — крупнейшая компания из РФ, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем.

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Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

© Sputnik /
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Теги:
Узбекистон темир йуллари, Узбекистан, Россия, завод, Железная дорога



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