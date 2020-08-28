Мирзиёев: сокрытие реальных данных по заражению COVID-19 будет сурово наказываться

Президент предупредил об ответственности за представление ложных сведений о ситуации с инфицированием. Он также поручил пресечь случаи, когда одну и ту же свадьбу или другую церемонию проводят в течение нескольких дней или 3−4 раза в день.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсудил меры по противодействию пандемии COVID-19 и социальной поддержке населения.

Президент отметил, что на этой неделе ежедневно в среднем регистрировалось 370 новых случаев инфицирования. В условиях смягчения карантина Мирзиёев предложил считать этот показатель контрольным.

Между тем глава государства предупредил всех руководителей о недопустимости сокрытия реальных цифр по заражению COVID-19.

"Такие попытки повлекут за собой суровые меры ответственности, вплоть до уголовной. Хокимам, руководителям секторов и ответственным ведомствам указано на необходимость обеспечения строгой дисциплины по соблюдению санитарных требований в каждой махалле, общественных местах, на транспорте и предприятиях", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Он отметил, что сейчас в стране принимаются все меры для самого передового и проверенного лечения пациентов с COVID-19.

В этом Узбекистану также помогают Россия, Германия, Турция и Китай, направляя в республику своих высококлассных специалистов.

"Предотвращение заражения зависит, прежде всего, от нашего внимания к себе, своему здоровью, атмосфере в нашей семье. Если все мы, все общество, будем соблюдать правила гигиены, медицинской защиты и социальной дистанции, болезнь не будет распространяться", — сказал Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Отдельно президент остановился на вопрос материальной поддержки социально уязвимых семей.

На днях было подписано постановление, согласно которому несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, из семей, включенных в "железную тетрадь", получающих пособие по потере кормильца, а также детям с инвалидностью, будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч сумов.

Данная инициатива призвана обеспечить нуждающихся детей комплектами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями.

Мирзиёев отметил, что на данный момент выплаты получат свыше 810 тысяч детей. Для этого было выделено более 400 миллиардов сумов.