22:32 28 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск

Мирзиёев: сокрытие реальных данных по заражению COVID-19 будет сурово наказываться

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
29010
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1c/14861112.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14861217/Mirziev-sokrytie-realnykh-dannykh-po-zarazheniyu-COVID-19-budet-surovo-nakazyvatsya.html

Президент предупредил об ответственности за представление ложных сведений о ситуации с инфицированием. Он также поручил пресечь случаи, когда одну и ту же свадьбу или другую церемонию проводят в течение нескольких дней или 3−4 раза в день.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, на котором обсудил меры по противодействию пандемии COVID-19 и социальной поддержке населения.

Российский врач-реаниматолог Михаил Замятин
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Российский реаниматолог: Узбекистан удивил готовностью к пандемии COVID-19

Президент отметил, что на этой неделе ежедневно в среднем регистрировалось 370 новых случаев инфицирования. В условиях смягчения карантина Мирзиёев предложил считать этот показатель контрольным.

Между тем глава государства предупредил всех руководителей о недопустимости сокрытия реальных цифр по заражению COVID-19.

"Такие попытки повлекут за собой суровые меры ответственности, вплоть до уголовной. Хокимам, руководителям секторов и ответственным ведомствам указано на необходимость обеспечения строгой дисциплины по соблюдению санитарных требований в каждой махалле, общественных местах, на транспорте и предприятиях", — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Он отметил, что сейчас в стране принимаются все меры для самого передового и проверенного лечения пациентов с COVID-19. 

В этом Узбекистану также помогают Россия, Германия, Турция и Китай, направляя в республику своих высококлассных специалистов.

"Предотвращение заражения зависит, прежде всего, от нашего внимания к себе, своему здоровью, атмосфере в нашей семье. Если все мы, все общество, будем соблюдать правила гигиены, медицинской защиты и социальной дистанции, болезнь не будет распространяться", — сказал Мирзиёев.
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев

Отдельно президент остановился на вопрос материальной поддержки социально уязвимых семей.

Жители Республике Узбекистан
© Flickr / Giorgio Montersino
Когда дети из нуждающихся семей получат материальную помощь в Узбекистане

На днях было подписано постановление, согласно которому несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, из семей, включенных в "железную тетрадь", получающих пособие по потере кормильца, а также детям с инвалидностью, будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч сумов.

Данная инициатива призвана обеспечить нуждающихся детей комплектами зимней одежды, школьной формой и учебными принадлежностями. 

Мирзиёев отметил, что на данный момент выплаты получат свыше 810 тысяч детей. Для этого было выделено более 400 миллиардов сумов.

Теги:
видеоселекторное совещание, пандемия, коронавирус, население, Узбекистан, президент, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ксения Бородина
Российские блогеры, зарабатывающие в Instagram больше всех - фотолента
Вручение ректору МГИМО Анатолию Торкунову ордена Дружба от имени президента Узбекистана
В знак дружбы и сотрудничества: ректор МГИМО получил орден "Дустлик"
Проект о порядке проведения митингов и демонстраций
Как, где и когда можно проводить демонстрации и митинги - проект закона

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться