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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.

В Узбекистане возобновят авиасообщение с некоторыми зарубежными странами

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200829/14865233/V-Uzbekistane-vozobnovyat-aviasoobschenie-s-nekotorymi-zarubezhnymi-stranami.html

Пассажиры, допущенные к воздушному судну, должны предоставить сертификат о проведении теста на коронавирус методом ПЦР.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана возобновит международное авиасообщение со странами, где складывается благоприятная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, Спецкомиссией рассматривается возможность восстановить регулярные авиарейсы с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Казахстаном. Также будут продолжены вывозные спецрейсы из России. 
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Пассажиры, допущенные к воздушному судну из стран с неблагополучной эпидемситуацией, должны предоставить сертификат о проведении теста на коронавирус методом ПЦР (полимерная цепная реакция) не позднее чем за 72 часа до вылета. Отмечается, что документ должен быть на английском или русском языках. 

Напомним: в связи с распространением пандемии коронавируса и введенными карантинными мерами, в Узбекистане с 16 марта были приостановлены все международные авиасообщения. 




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