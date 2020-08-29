В Узбекистане возобновят авиасообщение с некоторыми зарубежными странами

Пассажиры, допущенные к воздушному судну, должны предоставить сертификат о проведении теста на коронавирус методом ПЦР.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана возобновит международное авиасообщение со странами, где складывается благоприятная ситуация с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, Спецкомиссией рассматривается возможность восстановить регулярные авиарейсы с Турцией, ОАЭ, Беларусью и Казахстаном. Также будут продолжены вывозные спецрейсы из России.

Пассажиры, допущенные к воздушному судну из стран с неблагополучной эпидемситуацией, должны предоставить сертификат о проведении теста на коронавирус методом ПЦР (полимерная цепная реакция) не позднее чем за 72 часа до вылета. Отмечается, что документ должен быть на английском или русском языках.

Напомним: в связи с распространением пандемии коронавируса и введенными карантинными мерами, в Узбекистане с 16 марта были приостановлены все международные авиасообщения.