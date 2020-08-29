В Узбекистане создадут промышленные плантации павловнии

Государственному комитету лесного хозяйства и Узгеодезкадастру поручено в течение двух месяцев провести инвентаризацию земельных участков и разместить плантации павловнии на электронные карты.

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому в республике будут созданы плантации быстрорастущего промышленного растения павловния.

Правительством утверждены прогнозные показатели создания плантаций павловнии на 2020-2024 годы. Зеленые растения планируется высадить на засушливых землях, засоленных почвах, а также территориях с подземными источниками, находящимися на глубине более 30 метров. На реализацию проекта выделят пять тысяч гектаров земель. Отмечается, что под каждую плантацию будет отдано не менее 100 гектаров.

Деревья начнут выращивать для поставки сырья ремесленникам, предприятиям по производству строительных материалов, мебельной промышленности, а также с целью удовлетворения потребности населения в биотопливе.

Государственному комитету лесного хозяйства и Узгеодезкадастру поручено в течение двух месяцев провести инвентаризацию земельных участков и разместить плантации павловнии на электронные карты.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли через два месяца должны предоставить проектные предложения по организации производства плантаций павловнии с привлечением иностранных инвестиций и грантов.

Помимо этого, начиная с 2021 года Министерство инновационного развития вместе с Министерством сельского хозяйства организуют конкурсы научных и инновационных работ, посвященные темам использования и производства продукции из павловнии в промышленности и медицине.

Напомним: первые опытные плантации экзотического дерева павловния появились в 2015 году в Кибрайском районе Ташкентской области.