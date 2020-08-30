"Мы не имеем права превращать школы в очаг эпидемии" - Шадманов

По словам Шадманова, все 9 942 школы в стране не обеспечены чистой питьевой водой, а в 1057 учебных заведениях отсутствуют медицинские кабинеты.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Нельзя допустить превращения учебных заведений в очаг эпидемии коронавируса, считает министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов.

Под председательством Шадманова состоялось видеоселекторное совещание, посвященное мерам по обеспечению санитарно-эпидемиологической устойчивости при организации 2020-2021 учебного года в школах.

"Один из важных вопросов, на который мы уделяем особое внимание сохранению чистоты и свободы, дезинфекции в образовательных учреждениях. Для этого центрам санитарной службы необходимо до 5 сентября текущего года провести тренинги и репетиции по обеспечению эпидемиологической безопасности в учебном процессе, изучив состояние подготовки учебных заведений в своих регионах, не только проверив школьное сообщество, но и оказав им практическую помощь во всех аспектах. Мы не имеем права превращать образовательные учреждения, в которых работают более 480 тысяч учителей и обучаются более 6,2 миллиона учащихся, в эпидемические очаги", - заявил министр.

По его словам, все 9 942 школы в стране не обеспечены чистой питьевой водой.

Также, как оказалось, в 1057 учебных заведениях отсутствуют медицинские кабинеты, поэтому медицинские работники должны помочь местным хокимиятам и общеобразовательным учреждениям своими рекомендациями и указаниями при создании медицинских кабинетов и изоляторов.

Учебный год в Узбекистане начнется 14 сентября — президент >>

Напомним, власти республики приняли решение организовать учебный процесс в школах одновременно двумя способами — в традиционной форме, как хотели многие родители, и в дистанционной форме.

С учетом мнения населения и решения кенгашей Мирзиёев поручил МНО начать новый учебный год с 14 сентября.