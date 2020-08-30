Вывозной рейс доставит 90 россиян из Ташкента в Петербург

По данным посольства РФ, всего чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены около 4 тысяч россиян.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan airways в воскресенье доставит 90 россиян из Ташкента в Санкт-Петербург спецрейсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

"Чартерный рейс Uzbekistan airways вылетел 30 августа из Ташкента в Санкт-Петербург. На борту – 90 граждан России", - сказал представитель посольства.

По данным посольства РФ, всего чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены около 4 тысяч россиян.

В марте-августе чартеры "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний", Azur Air, Nordwind и Uzbekistan Airways также организуются в Москву, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону.