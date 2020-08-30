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Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways

Вывозной рейс доставит 90 россиян из Ташкента в Петербург

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200830/14868002/Vyvoznoy-reys-dostavit-90-rossiyan-iz-Tashkenta-v-Peterburg.html

По данным посольства РФ, всего чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены около 4 тысяч россиян.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan airways в воскресенье доставит 90 россиян из Ташкента в Санкт-Петербург спецрейсом, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

"Чартерный рейс Uzbekistan airways вылетел 30 августа из Ташкента в Санкт-Петербург. На борту – 90 граждан России", - сказал представитель посольства.

По данным посольства РФ, всего чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены около 4 тысяч россиян.

В марте-августе чартеры "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний", Azur Air, Nordwind и Uzbekistan Airways также организуются в Москву, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Теги:
рейсы, рейс, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



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