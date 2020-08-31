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Салон красоты

Сколько самозанятых появилось в Ташкенте

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200831/14878155/Skolko-samozanyatykh-poyavilos-v-Tashkente.html

Самозанятые могут теперь работать практически во всех сферах услуг, в том числе услуги на дому, в сервисных службах, а также в качестве репетиторов.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. За пару месяцев в Ташкенте в качестве самозанятых зарегистрировались более 50 тысяч граждан, сообщают в Государственном налоговом управлении.

"С 1 июля по 25 августа более 50 тысяч граждан зарегистрировалось в Ташкенте в качестве самозанятых лиц", - говорится в информации.

Напомним, с 1 июля граждане, занимающиеся предоставлением индивидуальных услуг, регистрируются и получают специальные разрешения для осуществления своей деятельности. Срок действия таких разрешений варьируется от 1 до 12 месяцев, а стоимость - от 0,5 до 4,5 БРВ. При этом ставка не зависит от объема прибыли.

Новый порядок для самозанятых в Узбекистане
© Sputnik /
Новый порядок для самозанятых в Узбекистане

Легализация деятельности несет в себе ряд преимуществ: освобождение от уплаты НДС и Единого социального налога, учет стажа для начисления пенсии в будущем, курсы повышения квалификации и возможность получить в аренду инструменты. необходимые для работы, а также льготы по микрозаймам и кредитам.

Самозанятые могут теперь работать практически во всех сферах услуг, в том числе услуги на дому, в сервисных службах, а также в качестве репетиторов.

Теги:
Бизнесмен, бизнес, работа, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, самозанятые



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