Сколько самозанятых появилось в Ташкенте

Самозанятые могут теперь работать практически во всех сферах услуг, в том числе услуги на дому, в сервисных службах, а также в качестве репетиторов.

ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. За пару месяцев в Ташкенте в качестве самозанятых зарегистрировались более 50 тысяч граждан, сообщают в Государственном налоговом управлении.

"С 1 июля по 25 августа более 50 тысяч граждан зарегистрировалось в Ташкенте в качестве самозанятых лиц", - говорится в информации.

Напомним, с 1 июля граждане, занимающиеся предоставлением индивидуальных услуг, регистрируются и получают специальные разрешения для осуществления своей деятельности. Срок действия таких разрешений варьируется от 1 до 12 месяцев, а стоимость - от 0,5 до 4,5 БРВ. При этом ставка не зависит от объема прибыли.

© Sputnik / Новый порядок для самозанятых в Узбекистане

Легализация деятельности несет в себе ряд преимуществ: освобождение от уплаты НДС и Единого социального налога, учет стажа для начисления пенсии в будущем, курсы повышения квалификации и возможность получить в аренду инструменты. необходимые для работы, а также льготы по микрозаймам и кредитам.

Самозанятые могут теперь работать практически во всех сферах услуг, в том числе услуги на дому, в сервисных службах, а также в качестве репетиторов.