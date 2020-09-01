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Тулкин Ашуров

Скончался главврач медицинского объединения Чиракчийского района

Пресс-служба управления здравоохранения Кашкадарьинской области
Общество
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Причина его смерти пока не известна, однако по информации Daryo.uz, Тулкин Ашуров лечился от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Скончался главный врач медицинского объединения Чиракчийского района, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Кашкадарьинской области.

"Тулкин Ашуров скончался 31 августа. Ему был всего 51 год", - говорится в информации.

Причина его смерти пока не известна, однако по информации Daryo.uz, Ашуров лечился от коронавируса.

Напомним, ранее скончалась главный врач Самаркандского родильного дома №1 Гульнора Джураева.

В Самарканде скончалась главврач родильного дома >>

Известно, что у Гульноры Джураевой был диагностирован коронавирус. Лечение прошло благополучно, женщина оправилась от болезни, тест на наличие COVID-19 в крови показал отрицательный результат. Однако вирус способствовал развитию осложнений. Гульнора Джураева скончалась от пневмонии.

Теги:
Кашкадарьинская область, врачи, врач, Узбекистан, Узбекистан, коронавирус, смерть



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