Все страны выступали на российских танках. Конкурсантам нужно было пройти дистанцию в четыре тысячи сто метров.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Узбекистанцы стали третьими в полуфинале АрМИ-2020, команда из России показала самый высокий результат на соревнованиях по танковому биатлону.

Сегодняшние результаты: Россия - 1.39.24, Казахастан - 1.59.16, Узбекистан - 2.05.16 (попаданий 14 из 24) и Кыргызстан - 2.38.10.

Все страны выступали на российских танках. Конкурсантам нужно было пройти дистанцию в четыре тысячи сто метров. От каждой команды в заезде участвовало три экипажа, и каждый должен был сделать по четыре круга.

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Напомним, Армейские международные игры проходят с 23 августа по 5 сентября.

Узбекистанцы примут участие в 12 состязаниях, которые состоятся на территории России, Казахстана и Беларуси.