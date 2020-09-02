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Узбекистанцы стали третьими в полуфинале АрМИ-2020

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (30)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200902/14894275/Uzbekistantsy-stali-tretimi-v-polufinale-ArMI-2020.html

Все страны выступали на российских танках. Конкурсантам нужно было пройти дистанцию в четыре тысячи сто метров.

ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Узбекистанцы стали третьими в полуфинале АрМИ-2020, команда из России показала самый высокий результат на соревнованиях по танковому биатлону.

Сегодняшние результаты: Россия - 1.39.24, Казахастан - 1.59.16, Узбекистан - 2.05.16 (попаданий 14 из 24) и Кыргызстан -  2.38.10.

Все страны выступали на российских танках. Конкурсантам нужно было пройти дистанцию в четыре тысячи сто метров. От каждой команды в заезде участвовало три экипажа, и каждый должен был сделать по четыре круга. 

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Напомним, Армейские международные игры проходят с 23 августа по 5 сентября.

Узбекистанцы примут участие в 12 состязаниях, которые состоятся на территории России, Казахстана и Беларуси. 

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (30)
Теги:
танки, танк, военные, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, АрМИ-2020



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