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"Гремя огнем, сверкая блеском стали": как узбекские танкисты готовятся к АрМИ — фото

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  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
  • Подготовка узбекских военных к АрМИ-2020
Министерство обороны Узбекистана
Узбекские танкисты прибыли на подмосковный полигон "Алабино" в четверг.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/0e/14770357.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20200814/14770503/Gremya-ognem-sverkaya-bleskom-stali-kak-uzbekskie-tankisty-gotovyatsya-k-ArMI--foto.html

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся уже через восемь дней, 23 августа, и закончатся 5 сентября. Всего запланировано 30 конкурсов, шесть из которых пройдут в Армении, Азербайджане, Беларуси и Узбекистане, еще 24 — в России.

По данным Министерства обороны РУз, узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории России: "Танковый биатлон", "Мастер артиллерийского огня", "Мастер автобронетанковой техники, "Чистое небо", "Конный марафон", "Безопасный маршрут", "Эльбрусское кольцо", "Безопасная среда", "Военное ралли", "Верный друг", "Отличники войсковой разведки" и "Мастер-оружейник".

Эмоции военных из Узбекистана после победы в Танковом биатлоне на АрМИ-2019
© Sputnik .
Слезы, танцы, тюбетейки: как узбекские танкисты праздновали победу на АрМИ
Кроме того, узбекские военные примут участие в двух соревнованиях на территории родной страны — это состязание медицинского персонала "Военно-медицинская эстафета" и инспекторов военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль". Также узбекистанцы будут состязаться в Казахстане в конкурсе подразделений связи "Уверенный прием" и в Беларуси — "Снайперский рубеж".

Подготовка к соревнованиям, которые начнутся уже через восемь дней, идет полным ходом. Узбекские танкисты приступили к тренировкам на подмосковном полигоне "Алабино" в четверг. Они изучают специфику маршрутов и целей, улучшают навыки их преодоления и точность стрельбы. 

В прошлом году экипажи из Узбекистана, будучи дебютантами, стали лучшими в "Танковом биатлоне", обыграв в финале соперников из Вьетнама, Уганды и Кубы.

Теги:
Министерство обороны Узбекистана, Россия, Узбекистан, фото, фотолента, военные, АрМИ-2020, танк, танки



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