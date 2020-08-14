"Гремя огнем, сверкая блеском стали": как узбекские танкисты готовятся к АрМИ — фото

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся уже через восемь дней, 23 августа, и закончатся 5 сентября. Всего запланировано 30 конкурсов, шесть из которых пройдут в Армении, Азербайджане, Беларуси и Узбекистане, еще 24 — в России.

По данным Министерства обороны РУз, узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории России: "Танковый биатлон", "Мастер артиллерийского огня", "Мастер автобронетанковой техники, "Чистое небо", "Конный марафон", "Безопасный маршрут", "Эльбрусское кольцо", "Безопасная среда", "Военное ралли", "Верный друг", "Отличники войсковой разведки" и "Мастер-оружейник".

Кроме того, узбекские военные примут участие в двух соревнованиях на территории родной страны — это состязание медицинского персонала "Военно-медицинская эстафета" и инспекторов военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль". Также узбекистанцы будут состязаться в Казахстане в конкурсе подразделений связи "Уверенный прием" и в Беларуси — "Снайперский рубеж".

Подготовка к соревнованиям, которые начнутся уже через восемь дней, идет полным ходом. Узбекские танкисты приступили к тренировкам на подмосковном полигоне "Алабино" в четверг. Они изучают специфику маршрутов и целей, улучшают навыки их преодоления и точность стрельбы.

В прошлом году экипажи из Узбекистана, будучи дебютантами, стали лучшими в "Танковом биатлоне", обыграв в финале соперников из Вьетнама, Уганды и Кубы.