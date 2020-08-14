"Гремя огнем, сверкая блеском стали": как узбекские танкисты готовятся к АрМИ — фото

По данным Министерства обороны РУз, узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории России: "Танковый биатлон", "Мастер артиллерийского огня", "Мастер автобронетанковой техники, "Чистое небо", "Конный марафон", "Безопасный маршрут", "Эльбрусское кольцо", "Безопасная среда", "Военное ралли", "Верный друг", "Отличники войсковой разведки" и "Мастер-оружейник".
Подготовка к соревнованиям, которые начнутся уже через восемь дней, идет полным ходом. Узбекские танкисты приступили к тренировкам на подмосковном полигоне "Алабино" в четверг. Они изучают специфику маршрутов и целей, улучшают навыки их преодоления и точность стрельбы.
В прошлом году экипажи из Узбекистана, будучи дебютантами, стали лучшими в "Танковом биатлоне", обыграв в финале соперников из Вьетнама, Уганды и Кубы.