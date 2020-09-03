Многие из пользователей соцсетей предположили, что данная мера принята в целях защиты от дождя, так как в первый день экзамена в Сырдарьинской области наблюдалось ухудшение погоды.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В узбекских соцсетях появился снимок, где абитуриенты сдают экзамен под целлофановой пленкой.

На кадре, который сделан с камеры наблюдения, есть надпись "Гулистон", то есть все это происходило в Сырдарьинской области.

Telegram В Сырдарьинской области абитуриенты сдали тест под целлофановой пленкой

Многие из пользователей соцсетей предположили, что данная мера принята в целях защиты от дождя, так как в первый день экзамена в Сырдарьинской области наблюдалось ухудшение погоды.

Напомним, вчера, 2 сентября, в Узбекистане стартовали вступительные экзамены на 2020/2021 учебный год.

В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам >>

Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней.