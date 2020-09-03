15:27 03 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Бумага и ручка

В Сырдарьинской области абитуриенты сдали тест под целлофановой пленкой

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
Получить короткую ссылку
1015 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200903/14897169/V-Syrdarinskoy-oblasti-abiturienty-sdali-test-pod-tsellofanovoy-plenkoy.html

Многие из пользователей соцсетей предположили, что данная мера принята в целях защиты от дождя, так как в первый день экзамена в Сырдарьинской области наблюдалось ухудшение погоды.

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. В узбекских соцсетях появился снимок, где абитуриенты сдают экзамен  под целлофановой пленкой.

На кадре, который сделан с камеры наблюдения, есть надпись "Гулистон", то есть все это происходило в Сырдарьинской области.

В Сырдарьинской области абитуриенты сдали тест под целлофановой пленкой
Telegram
В Сырдарьинской области абитуриенты сдали тест под целлофановой пленкой

Многие из пользователей соцсетей предположили, что данная мера принята в целях защиты от дождя, так как в первый день экзамена в Сырдарьинской области наблюдалось ухудшение погоды.

Напомним, вчера, 2 сентября, в Узбекистане стартовали вступительные экзамены на 2020/2021 учебный год.

В Узбекистане начались вступительные экзамены — памятка абитуриентам >>

Тестовые испытания будут проходить в 2 смены по 14 дней.

Теги:
вступительные экзамены, экзамен, фото, Сырдарья, Сырдарьинская область, абитуриенты, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Церемония возложения цветов в мемориальном комплексе Братские могилы
В Ташкенте возложили цветы в годовщину окончания Второй мировой
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование
Экзамен под открытым небом: как, где и когда пройдет тестирование

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться