Uzbekistan Airways восстанавливает регулярные международные авиасообщения

Пассажиры, у которых по прилете наблюдаются повышенная температура или иные симптомы, будут обследованы в аэропорту "Ташкент".

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Uzbekistan Airways начинает поэтапное возобновление международного авиасообщения на регулярной основе, сообщили в пресс-службе.

- Ташкент-Дубай-Ташкент – 1 раз в неделю с 4 сентября по пятницам;

- Ташкент-Франкфурт-Ташкент – 1 раз в неделю с 10 сентября по четвергам;

- Ташкент-Алматы-Ташкент – 1 раз в неделю с 11 сентября по пятницам;

- Ташкент-Бишкек-Ташкент – 1 раз в неделю с 14 сентября по понедельникам;

- Ташкент-Стамбул-Ташкент – 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 28 и 30 сентября.

Пассажиры, планирующие перелеты в Узбекистан рейсами Uzbekistan Airways из вышеуказанных стран, должны будут предоставить справку с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР на английском или русском языке, действительную не более 72 часов до вылета рейса.

Пассажирам, прибывающим регулярными рейсами из Германии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Турции, при наличии справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 необходимо будет пройти термометрию и заполнить анкету с обязательством на 14-дневную самоизоляцию:

* для граждан РУз - по месту постоянного жительства;

* для иностранных граждан – по месту временной регистрации в Узбекистане.

Пассажиры, у которых по прилете наблюдаются повышенная температура или иные симптомы, будут обследованы в аэропорту "Ташкент". Пассажиров с позитивным результатом теста ПЦР госпитализируют для лечения.

Также в пресс-службе напомнили, что при желании граждан Республики Узбекистан вылететь в вышеуказанные страны необходимо самостоятельно уточнять санитарные требования в стране назначения и перед покупкой авиабилетов убедиться в наличии соответствующих оснований, дающих право на въезд в вышеуказанные страны.

Авиабилеты на данные рейсы уже можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи Uzbekistan Airways или у агентов по продаже в Республике Узбекистан и за рубежом.