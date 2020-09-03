На Международной неделе цифровой моды будут представлены узбекские бренды

В рамках мероприятия в онлайн-формате состоятся встречи с именитыми дизайнерами. Также пройдет трансляция коллекций знаменитых модельеров.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Международная неделя цифровой моды (International Digital Fashion Week - IDFW) стартует 5 сентября в сети FNL в 12 часов дня по восточному стандартному времени, сообщают в Узтекстильпроме.

В рамках мероприятия будут транслироваться коллекции модельеров со всего мира и модные фильмы, а также пройдут встречи с именитыми дизайнерами в режиме онлайн.

Новый формат позволит вывести Неделю моды на новый уровень, тем самым совершив революционный прорыв в fashion-индустрии.

Узбекистан на Международной неделе цифровой моды IDFW FNL NETWORK представят дизайнеры Озода Исхакова (бренд OZODA) и Дина Сайфи. Также Ассоциацией "Узтекстильпром" будут презентованы ведущие отечественные бренды — Ideal, Molto Caldo, Samo и Human Wear.

Отмечается, что для всех пользователей бесплатный просмотр IDFW будет доступен только на канале FNL Network TV или в приложении FNL Network через Roku TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, все устройства Android и iOS.