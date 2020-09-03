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На Международной неделе цифровой моды будут представлены узбекские бренды

© AFP 2018 / Miguel Medina
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200903/14900971/Na-Mezhdunarodnoy-nedele-tsifrovoy-mody-budut-predstavleny-uzbekskie-brendy.html

В рамках мероприятия в онлайн-формате состоятся встречи с именитыми дизайнерами. Также пройдет трансляция коллекций знаменитых модельеров.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Международная неделя цифровой моды (International Digital Fashion Week - IDFW) стартует 5 сентября в сети FNL в 12 часов дня по восточному стандартному времени, сообщают в Узтекстильпроме. 

Модели демонстрируют одежду в рамках показа на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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В рамках мероприятия будут транслироваться коллекции модельеров со всего мира и модные фильмы, а также пройдут встречи с именитыми дизайнерами в режиме онлайн.

Новый формат позволит вывести Неделю моды на новый уровень, тем самым совершив революционный прорыв в fashion-индустрии.

Узбекистан на Международной неделе цифровой моды IDFW FNL NETWORK представят дизайнеры  Озода Исхакова (бренд OZODA) и Дина Сайфи. Также Ассоциацией "Узтекстильпром" будут презентованы ведущие отечественные бренды — Ideal, Molto Caldo, Samo и Human Wear. 

Отмечается, что для всех пользователей бесплатный просмотр IDFW будет доступен только на канале FNL Network TV или в приложении FNL Network  через Roku TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, все устройства Android и iOS.

Теги:
модельер, дизайнер, бренд, Узбекистан, неделя моды



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