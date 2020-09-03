Китай предложил Узбекистану провести испытание своей вакцины от COVID-19

Ее исследование может пройти на базе НИИ вирусологии и в Центре передовых технологий при Министерстве инноваций.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Китайская компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, разработавшая вакцину от коронавируса, выразила интерес к проведению третьей фазы испытаний в Узбекистане.

"Вакцина представляет собой рекомбинантный белок поверхностного антигена коронавируса, в настоящее время завершена вторая фаза клинических испытаний в Китае, что делает ее наиболее быстро разрабатываемой рекомбинантной вакциной-кандидатом от COVID-19 в мире. Поскольку рецептор-связывающий домен похож во всех типах короновирусов, эта вакцина имеет универсальный эффект для вирусов MERS, SARS и COVID-19", — говорится в сообщении Министерства инновационного развития Узбекистана.

Первый и второй этапы пробной вакцинации людей были проведены успешно. Третий этап запланирован на четвертый квартал этого года.

Китайская сторона планирует провести третью фазу испытаний одновременно в нескольких странах, и Узбекистан — одна из них.

Узбекистан и КНР согласовали по итогам переговоров, что республика рассмотрит возможность проведения испытаний в НИИ вирусологии при Министерстве здравоохранения и Центре передовых технологий при Министерстве инновационного развития.

Китай, в свою очередь, намерен оказать методологическую и финансовую помощь в проведении испытаний.

Окончательное решение еще не вынесено.

Отмечается, что данный препарат был одобрен для клинических испытаний Национальной администрацией медицинской продукции КНР (NMPA) 20 июня. Это третья в мире вакцина против COVID-19.

Напомним, что первая была разработана российскими учеными и официально зарегистрирована 11 августа.

Препарат получил название "Спутник V". При двукратной схеме введения он способен сформировать иммунитет до двух лет.

Однако на этом страна останавливаться не планирует. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса.