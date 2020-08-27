Вторая вакцина от COVID-19 в России появится в сентябре — Путин

Напомним: об успешной регистрации первой в мире вакцины, разработанной российскими учеными, было объявлено 11 августа.

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. В России вторая вакцина от COVID-19 появится уже в сентябре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава государства выразил уверенность, что второй препарат будет таким же надежным и эффективным, как и первый.

"У нас в сентябре должна появиться еще одна вакцина. <...> Второй препарат, как мне докладывали, будет готов в сентябре. Над ним работает известный институт, Новосибирский. Я уверен, что и специалисты "Вектора" сделают замечательный препарат, который очень поможет людям", — отметил он.

Президенту также задали вопрос, будут ли препараты конкурировать между собой или дополнять другу друга.

"Я думаю, что они скорее всего будут конкурировать, потому что по безопасности, и по эффективности они не должны уступать друг другу", — заявил Путин.

Напомним, что 11 августа было объявлено об успешной регистрации первой в мире вакцины, разработанной российскими учеными.

Препарат получил название "Спутник V". При двукратной схеме введения он способен сформировать иммунитет до двух лет.

К слову, прививку уже сделала одна из дочерей Путина.

Как рассказал президент, она не советовалась с ним по поводу вакцинации и "просто сказала, что приняла такое решение".

"Как доброволец, и с учетом ее профессии... Она общается с большим количеством людей, и, конечно, ей для того чтобы нормально работать, нужно чувствовать себя защищенной", — сказал Путин.

Он отметил, что в первый день после прививки у его дочери была температура 38,4, однако уже на второй день — "37 с небольшим".

После введения второго компонента вакцины через 21 день также незначительно поднялась температура, однако затем состояние нормализовалось.

Путин также напомнил россиянам, что COVID-19 никуда не делся и необходимо соблюдать меры безопасности. Между тем, по его словам, ситуация с пандемией в стране уже идет на спад.