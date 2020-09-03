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Мобильный телефон в руке

В ГТК проводят проверку из-за ситуации с UZIMEI

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200903/14902939/V-GTK-provodyat-proverku-iz-za-situatsii-s-UZIMEI.html

В Государственном таможенном комитете попросили граждан звонить по телефону доверия при обнаружении случаев регистрации идентификационных номеров мобильных устройств на паспортные данные третьих лиц.

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Государственным таможенным комитетом (ГТК) проводят проверку в связи с выявленными случаями регистрации идентификационных номеров мобильных устройств на паспортные данные третьих лиц. Ранее оператор системы UZIMEI направил в правоохранительные органы заявление о пресечении данной противозаконной деятельности.

В ГТК попросили граждан звонить по телефону доверия в случае обнаружения подобных правонарушений.

"Просим людей, столкнувшихся с подобными случаями, обратиться по телефону доверия 11−08", — указано в сообщении.

Напомним: постановлениями Кабинета Министров от 22 октября 2018 года и 17 сентября 2019 в Узбекистане была запущена система регистрации IMEI-кодов мобильных устройств.

Согласно Кодексу об административной ответственности, за нарушение установленного порядка граждан могут оштрафовать от 3 до 5 БРВ, а чиновников — от 5 до 10 БРВ. Повторные действия уже наказываются штрафом до 50 БРВ или лишением определенного права до 3 лет, либо исправительными работами до 2 лет.




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