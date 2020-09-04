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Загрязнение производством окружающей среды

В каких районах Ташкента обнаружено загрязнение воздуха

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200904/14904715/V-kakikh-rayonakh-Tashkente-obnaruzheno-zagryaznenie-vozdukha.html

Согласно данным наблюдений стационарных постов, превышения максимально разовых концентраций были отмечены в Мирзо-Улугбекском, Сергелийском, Яшнабадском, Мирабадском районах.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Последние несколько дней метеорологические условия в Ташкенте способствовали незначительному рассеиванию загрязняющих веществ в воздушном бассейне города, сообщает Узгидромет.

"Число случаев, превышающих среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК с.с.), от общего количества наблюдений составило 32 процента, что является пониженным уровнем загрязнения атмосферы. Средние концентрации контролируемых ингредиентов за 2 сентября составили: пыли – 0,9; оксида углерода – 1,3; диоксида серы – 0,0; диоксида азота – 1,0; фенола – 0,3; фтористого водорода – 0,4; аммиака – 0,5 ПДК с.с", - говорится в информации.

Согласно данным наблюдений стационарных постов, превышения максимально разовых концентраций были отмечены в Мирзо-Улугбекском, Сергелийском, Яшнабадском, Мирабадском районах.

По другим районам превышений ПДК м.р. не отмечались, однако в Сергелийском районе наблюдались максимальные концентрации формальдегида.

В воздухе Ташкента выявлено превышение уровня загрязняющих веществ >>

По информации Узгидромета, 5-7 сентября и утром 8 сентября погодные условия в Ташкенте уже будут способствовать незначительному рассеиванию вредных загрязняющих веществ в воздушной среде.

Теги:
экология, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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