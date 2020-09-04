17:58 04 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Наручники

ФСБ России задержала 13 человек, планировавших массовые убийства

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
15610
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/04/14905188.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200904/14905081/FSB-Rossii-zaderzhala-13-chelovek-planirovavshih-massovye-ubiystva.html

По данным ведомства, злоумышленники готовили нападения в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах.

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Федеральная служба безопасности России задержала в нескольких регионах страны 13 граждан РФ, планировавших массовые убийства. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники намеревались совершить преступления с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений.

УФСБ и УМВД России
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Москве пресекли теракт в людном месте — ФСБ РФ
"При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей", — заявили в ФСБ.

Отмечается, что задержанные готовили нападения в учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто людных местах.

Преступные планы подтверждаются их личными дневниками и информацией в гаджетах. У задержанных нашли инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений, четыре готовых самодельных бомбы с поражающими элементами, компоненты для их сборки, а также хранящееся с нарушениями охотничье, травматическое и холодное оружие.

Теги:
Задержание, Россия, ФСБ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Активизм, мода и красота: такие разные мусульманки - фотолента
Старые лекала: США и ЕС готовы расследовать отравление Навального
Сценарий новый, лекала — старые: США хотят наказать виновных в "отравлении" Навального
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться