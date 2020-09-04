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Гостиница Афросиаб Палас

Гостиница "Афросиаб Палас" в Самарканде выставлена на продажу

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200904/14905691/Gostinitsa-Afrosiab-Palas-v-Samarkande-vystavlyaetsya-na-prodazhu.html

Известно, что минимальная сумма инвестиций около 12 миллионов долларов, а минимальное количество рабочих мест - 100.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Завтра, 5 сентября, пройдет аукцион по продаже гостиницы "Афросиаб Палас" в Самарканде, сообщают местные СМИ.

"Начальная цена объекта – 5,47 миллиардов сумов, общая площадь здания - 1,88 га", - говорится в информации.

Известно, что минимальная сумма инвестиций около 12 миллионов долларов, а минимальное количество рабочих мест - 100.

Потенциальному инвестору установлены дополнительные обязательства:

- до конца 2021 года создать в гостинице 280 номеров, в том числе один "Президентский номер";

- довести уровень сервиса до 4-звездочных отелей по международному стандарту;

- благоустроить территорию имущественного комплекса с учетом необходимой инфраструктуры и парковок в соответствии с установленными правилами архитектуры и по согласованию с Министерством культуры и ЮНЕСКО;

- оплатить все кредиторские задолженности.

Здание "Узбекэнерго" выставлено на продажу за 85 миллиардов сумов >>

Напомним, ранее было выставлено на продажу бывшее административное здание "Узбекэнерго" на улице Истиклол в Ташкенте. 

Стартовая цена здания по улице Истиклол, дом 6, составила 85 млрд сумов. Лот предлагался под инвестиционные обязательства строительства современного отеля с вместимостью не менее 200 человек, торгового центра и развлекательного центра.

Теги:
Продажа, продажи, Самарканд, Самарканд, онлайн-аукцион, аукцион, Узбекистан, Узбекистан, отель, гостиница



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