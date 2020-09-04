Какие уроки отменили в школах Узбекистана

️Уроки по данным предметам будут осваиваться посредством дистанционных занятий через телеканалы. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана разработало типовое расписание уроков на I четверть 2020/2021 учебного года, адаптированное к работе средних школ в условиях пандемии.

Теперь школам рекомендуется составить план уроков в соответствии с этим расписанием, исходя из количества смен, учителей, учеников и классов. В частности, время начала занятий установлено таким образом, чтобы не допускать одновременной переполненности и скопления людей (8.00 для младших классов, 8.30 для 5-8-х классов и 9.00 для 9-11-х классов).

В целях защиты здоровья учащихся не рекомендуется в начале учебного года проведения следующих уроков:

- физкультура;

- допризывная военная подготовка;

- музыка;

- изобразительное искусство и рисование;

- технология;

- воспитание.

️Уроки по данным предметам будут осваиваться посредством дистанционных занятий через телеканалы.

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Следует отметить, что заработная плата учителей по этим предметам будет полностью сохранена, они будут заниматься организационными вопросами, связанными с учебным процессом в школе.

Также не рекомендуется давать звонки между уроками во время перемен.

Напомним, 2020/2021 учебный год официально начинается 14 сентября этого года.