Ташкент и ООН отметили важность снижения насилия в Афганистане во время пандемии

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс в формате видеоконференцсвязи обсудили меры по оказанию содействия в запуске мирных межафганских переговоров.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Узбекистан и ООН отметили важность снижения уровня насилия в Афганистане в период пандемии коронавируса COVID-19, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс в формате видеоконференцсвязи обсудили меры по оказанию содействия в запуске мирных межафганских переговоров.

"Была обозначена важность в условиях пандемии скорейшего снижения уровня насилия в стране, а также обеспечения ключевой роли афганского народа в политическом процессе", — говорится в публикации на сайте МИД.

По данным ведомства, стороны также проанализировали приоритетные направления взаимодействия в реализации в Афганистане различных проектов.

"В частности, проявлен интерес к проектам по строительству железнодорожных путей и новых линий электропередач в Афганистане", — добавили в МИД Узбекистана.

Ранее власти Афганистана сообщали о сложной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса. Правительство просило ряд стран о помощи в борьбе с COVID-19. Власти России, Узбекистана, ОАЭ и Туркменистана направили в Афганистан гуманитарную помощь. Кроме того Всемирный банк выделил Кабулу более 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения. Позднее члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя-джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана"*, что было условием талибов для начала межафганских переговоров.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация