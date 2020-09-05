Когда вузы Узбекистана вернутся к занятиям в аудиториях

Пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования страны Фарход Бабашев назвал планируемые сроки начала очного обучения в институтах и университетах.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Вузы Узбекистана вернутся к занятиям в традиционной форме не ранее января-февраля 2021 года из-за остающейся опасности распространения коронавируса COVID-19, заявил пресс-секретарь Министерства высшего и среднего специального образования страны Фарход Бабашев.

"Восстановление традиционного формата обучения в вузах Узбекистана запланировано на январь-февраль следующего года, когда начинается второй семестр", — сказал Бабашев в интервью местному телеканалу Sevimli TV.

Ранее первый заместитель министра высшего и среднего специального образования страны Уктам Саломов выражал надежду, что университеты и институты смогут вернуться к традиционной форме уже в октябре из-за улучшения ситуации с COVID-19 в стране.

Представитель министерства сообщил, что с момента объявления карантина только из Ташкента в регионы домой были отправлены на вынужденные каникулы более 80 тысяч студентов.

"С учетом первокурсников в столице ожидается появление более 100 тысяч студентов, что может сказаться на эпидемиологической ситуации", — отметил Бабашев.

"Традиционная форма обучения отличается качеством и эффективностью. Но нам нужно обеспечить вузы достаточной материально-технической базой и провести структурные изменения", — добавил пресс-секретарь министерства.

В Узбекистане 2 сентября также стартовали вступительные экзамены в вузы страны. Они продлятся 14 дней из-за соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и пройдут на открытых площадках на территории 40 стадионов и парков страны. Традиционно тестирование проводилось 1 августа.

Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин по COVID-19. В частности, были сняты ограничения на движение автотранспорта и запрет на местное авиа- и железнодорожное сообщение, заработал общественный транспорт. Также возобновили работу санатории, пансионаты, гостиницы, музеи, детские оздоровительные лагеря, салоны красоты, парикмахерские, объекты общественного питания на открытом воздухе.

С 5 сентября возобновят работу театры и кинотеатры, заведения сферы общественного питания в полном объеме, аттракционы в парках, также будут разрешены массовые службы в религиозных учреждениях.