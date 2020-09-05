Как вести себя родителям, дети которых будут учиться удаленно — советы МНО

Новый учебный год в государственных школах республики начнется с 14 сентября. Из-за ситуации с коронавирусом одни ребята будут получать знания очно, другие дистанционно — по желанию родителей.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана подготовило рекомендации для родителей, дети которых будут учиться дистанционно.

"Уважаемые родители, если вы выбрали для ребенка дистанционную форму обучения, советуем прислушаться к нашим советам. В первую очередь, следует сохранить и поддерживать для себя и ребенка привычный распорядок и ритм дня (сон и бодрствование, уроки, "переменки" и так далее). Резкие изменения режима могут вызвать существенные перестройки адаптивных возможностей ребенка и привести к излишнему напряжению и стрессу", — говорится в публикации на Telegram-канале МНО.

В министерстве считают, что родителям и близким ребенка важно стараться быть спокойными, сохранять адекватное и критичное отношение к происходящему, поскольку эмоциональное состояние детей напрямую зависит от состояния находящихся рядом с ним взрослых.

"Опыт родителей из других стран показывает, что для адаптации к режиму самоизоляции требуется некоторое время, и это нормальный процесс", — отметили в ведомстве.

"Ведите себя спокойно, сдержанно, не избегайте отвечать на вопросы детей о вирусе, но и не погружайтесь в длительные обсуждения пандемии и связанных с ней рисков. Постарайтесь разобраться в рекомендациях по организации дистанционного обучения, которые вы получаете от школы. Ориентируйтесь только на официальную информацию", — призвали в МНО.

Родителей попросили отнестись с пониманием к тому, что школе тоже нужно время на то, чтобы организовать этот процесс. "Дружелюбное содействие" с их стороны может оказать "неоценимую помощь, которая благоприятно скажется на качестве образования", отметили в министерстве.