Наргиз о Ефремове: "это уже не просто какой-то балаган, он больной"

По ее словам, она жалела артиста ровно до того момента, как начались судебные заседания, в ходе которых Ефремов показал себя не с лучшей стороны.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Певица Наргиз Закирова прокомментировала поведение актера Михаила Ефремова в суде, где рассматривается дело о смертельном ДТП с его участием.

"Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…", — заявила артистка в эфире НТВ.

Наргиз добавила, что Ефремов должен ответить по закону и отправиться в тюрьму за то, что убил человека.

По ее словам, за свое состояние должен нести ответственность сам актер и его близкие, но никак не общество.

"А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают", — заявила певица.

Наргиз добавила, что следит за ходом дела, хотя испытывает мало приятного от наблюдения за этим процессом.

Напомним: смертельное ДТП с участием актера произошло 8 июня. По версии следствия, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.

После этого начались долгие разбирательства: сначала артист взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

Приговор актеру огласят 8 сентября.