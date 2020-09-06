Минздрав: дезинфекционные туннели — самый бесполезный способ борьбы с COVID-19

Данное устройство не только малоэффективно, но и приводит к негативным последствиям для организма человека, считают в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Минздрав Узбекистана назвал дезинфекционные туннели бесполезными в борьбе с коронавирусом.

В ведомстве отметили, что эти устройства скорее даже, наоборот, негативно влияют на организм человека.

"В разных странах мира было исследовано использование хлорированных растворов в качестве дезинфицирующих средств. Американские эксперты говорят, что дезинфекция улиц и повсеместное использование дезинфекционных туннелей — это больше для того, чтобы люди не запаниковали, чтобы успокоить их. И, надо заметить, эффективность этого пока не доказана", — отметила глава Республиканского научно-специализированного аллергологического центра Илмира Разикова.

Отмечается, что в дезинфекционных туннелях применяются хлорированные растворы, которые оказывают очень вредное воздействие на организм.

Суть в данных устройствах в том, что человек проходит через них по несколько раз в день.

В свою очередь, регулярное использование любого химического вещества может со временем вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать осложнения от легкого покраснения верхних дыхательных путей до ожогов.

Это впоследствии может привести к развитию аллергического ринита, конъюнктивита, бронхита и даже бронхиальной астмы.

"Когда встал вопрос о возобновлении школьной деятельности, Минздрав заявил, что установка дезинфекционных туннелей перед образовательными учреждениями категорически запрещена, учитывая негативное влияние на здоровье детей. Дезинфекционные туннели не обязательно устанавливать перед метро или другими объектами", – подчеркнула Разикова.

В настоящее время дезинфекционные туннели устанавливают практически везде: у входов в заведения общественного питания, аэропорты, вокзалы, рынки и супермаркеты.

О том, что их эффективность не доказана, также ранее заявляли в ВОЗ.