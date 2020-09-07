В Узбекистане заработали 329 школ после 6-месячного перерыва

Решение о возобновлении их деятельности было принято местными кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сегодня, спустя шесть месяцев перерыва, открыли свои двери для учеников 329 школ республики.

Об этом сообщили в Министерстве народного образования.

"До 5 сентября Центры санитарно-эпидемиологического благополучия изучали состояние готовности школ к новому учебному году и проводили дополнительные тренинги для сотрудников школ, которые продолжаются и по сей день", — отметили в ведомстве.

В МНО подчеркнули, что решение о возобновлении деятельности школ принимается местными кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора.

Напомним: новый учебный год в государственных школах республики, согласно распоряжению президента, начнется с 14 сентября.

Ранее МНО провело опрос, в котором поинтересовалось у родителей, в каком формате они бы хотели, чтобы продолжился учебный процесс.

Свое мнение высказали 5,5 миллиона человек. Опрос показал следующее: 76% родителей проголосовали за традиционную форму обучения, 24% выступили за дистанционную — через телевизионные уроки.