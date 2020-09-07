В Узбекистане привлекут институт ФРГ для подготовки протоколов лечения COVID-19

Специалисты палаты и института в формате видеоконференции обсудили сотрудничество в подготовке клинических протоколов в лечении коронавируса.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена привлечь немецкий институт имени Роберта Коха для подготовки протоколов лечения коронавируса COVID-19, основанных на доказательной медицине, сообщает пресс-служба палаты.

Известно, что специалисты палаты и института в формате видеоконференции обсудили сотрудничество в подготовке клинических протоколов в лечении коронавируса.

"Рекомендации, которые аккумулирует в процессе пандемии институт имени Р. Коха, помогут продуктивной работе по клиническим руководствам по COVID-19, основанным на доказательной медицине", - говорится в информации.

В частности, речь идет о частоте применения в лечении различных препаратов, назначаемых дозах, а также учете особенностей пациентов при соблюдении рекомендаций ВОЗ.

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Напомним, что группа из 10 немецких медицинских специалистов, в том числе из института Коха, в августе побывала в Узбекистане для оказания помощи узбекистанским врачам в борьбе с COVID-19.