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Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом для проверки на наличие новой коронавирусной инфекции.

В Узбекистане привлекут институт ФРГ для подготовки протоколов лечения COVID-19

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (848)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14923873/V-Uzbekistane-privlekut-institut-FRG-dlya-podgotovki-protokolov-lecheniya-COVID-19.html

Специалисты палаты и института в формате видеоконференции обсудили сотрудничество в подготовке клинических протоколов в лечении коронавируса.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана намерена привлечь немецкий институт имени Роберта Коха для подготовки протоколов лечения коронавируса COVID-19, основанных на доказательной медицине, сообщает пресс-служба палаты.

Известно, что специалисты палаты и института в формате видеоконференции обсудили сотрудничество в подготовке клинических протоколов в лечении коронавируса.

"Рекомендации, которые аккумулирует в процессе пандемии институт имени Р. Коха, помогут продуктивной работе по клиническим руководствам по COVID-19, основанным на доказательной медицине", - говорится в информации.

В частности, речь идет о частоте применения в лечении различных препаратов, назначаемых дозах, а также учете особенностей пациентов при соблюдении рекомендаций ВОЗ.

Немецкие врачи помогут в лечении коронавируса в Бухаре >>

Напомним, что группа из 10 немецких медицинских специалистов, в том числе из института Коха, в августе побывала в Узбекистане для оказания помощи узбекистанским врачам в борьбе с COVID-19.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (848)
Теги:
Медицина, врачи, Карантин, коронавирус, Германия, Германия, Узбекистан, Узбекистан



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