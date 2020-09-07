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Предприниматель во время работы

В Узбекистане создадут единую базу данных иностранных лиц

© Flickr / datos.gob.es
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14923892/V-Uzbekistane-sozdadut-edinuyu-bazu-dannykh-inostrannykh-lits.html

Ответственным органом за формирование централизованной базы данных назначен Государственный налоговый комитет.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. До 1 января 2021 года Государственный налоговый комитет разработает и запустит централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация об иностранных компаниях, осуществляющих деятельность на основе представительства, филиала или постоянного учреждения.

Флаг Узбекистана
Sputnik / Павел Лисицын
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Кроме того, в базе будут содержаться сведения об иностранных гражданах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории республики.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Данная база также призвана обеспечить электронное межведомственное взаимодействия при оказании государственных услуг.

В течение месяца ГНК должен утвердить график интеграции информационных систем госорганов и организаций с централизованной базой, в течение трех месяцев — закупить и установить современное серверное оборудование, отвечающее требованиям кибербезопасности.

Госорганы, ответственные за введение и обновление данных в централизованную базу данных, в течение двух месяцев должны внести изменения в свои информационные системы, а также до 1 января 2021 года проверить актуальность имеющихся данных об иностранных юридических и физических лицах.

Ключевые ведомства должны передать в базу данных следующую информацию:

  • Министерство юстиции — о зарегистрированных негосударственных некоммерческих организациях, адвокатских бюро и фирмах, коллегиях адвокатов;
  • Центральный банк — о зарегистрированных банках, кредитных бюро и представительствах зарубежных банков;
  • Министерство иностранных дел — об аккредитованных дипломатических представительствах, консульских учреждениях зарубежных стран, представительствах международных организаций;
  • Министерство инвестиций и внешней торговли — об аккредитованных представительствах зарубежных коммерческих организаций.

В последние годы проводимые в Узбекистане реформы сопровождаются активным внедрением в процесс современных информационно-коммуникационных технологий, расширяется доступ населения к услугам телекоммуникаций.

Государственные услуги, в свою очередь, поэтапно переводятся в электронный вид и предоставляются по принципу "одного окна".

Согласованное взаимодействие между госорганами стало одним из основных принципов электронного правительства.

Теги:
Государственный налоговый комитет, сбор данных, иностранцы



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