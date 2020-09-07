В Узбекистане создадут единую базу данных иностранных лиц

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. До 1 января 2021 года Государственный налоговый комитет разработает и запустит централизованную базу данных, в которой будет содержаться информация об иностранных компаниях, осуществляющих деятельность на основе представительства, филиала или постоянного учреждения.

Кроме того, в базе будут содержаться сведения об иностранных гражданах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории республики.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

Данная база также призвана обеспечить электронное межведомственное взаимодействия при оказании государственных услуг.

В течение месяца ГНК должен утвердить график интеграции информационных систем госорганов и организаций с централизованной базой, в течение трех месяцев — закупить и установить современное серверное оборудование, отвечающее требованиям кибербезопасности.

Госорганы, ответственные за введение и обновление данных в централизованную базу данных, в течение двух месяцев должны внести изменения в свои информационные системы, а также до 1 января 2021 года проверить актуальность имеющихся данных об иностранных юридических и физических лицах.

Ключевые ведомства должны передать в базу данных следующую информацию:

Министерство юстиции — о зарегистрированных негосударственных некоммерческих организациях, адвокатских бюро и фирмах, коллегиях адвокатов;

Центральный банк — о зарегистрированных банках, кредитных бюро и представительствах зарубежных банков;

Министерство иностранных дел — об аккредитованных дипломатических представительствах, консульских учреждениях зарубежных стран, представительствах международных организаций;

Министерство инвестиций и внешней торговли — об аккредитованных представительствах зарубежных коммерческих организаций.

В последние годы проводимые в Узбекистане реформы сопровождаются активным внедрением в процесс современных информационно-коммуникационных технологий, расширяется доступ населения к услугам телекоммуникаций.

Государственные услуги, в свою очередь, поэтапно переводятся в электронный вид и предоставляются по принципу "одного окна".

Согласованное взаимодействие между госорганами стало одним из основных принципов электронного правительства.