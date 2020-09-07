Как помочь ребенку организовать первую учебную неделю — советы МНО

Новый учебный год в государственных школах Узбекистана, согласно распоряжению президента, начнется с 14 сентября.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Министерство народного образования опубликовало рекомендации, которые помогут родителям лучше организовать первую учебную неделю их детей после продолжительного карантина.

"Психологи просят обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка, ведь на выход из такого длительного карантина понадобится три недели. Родители должны помочь своему школьнику снизить стресс, который может навалиться на ребенка, когда он будет догонять пропущенное", — отметили в ведомстве.

Совет №1: помогите ребенку правильно распределить время между учебой и отдыхом

После занятий ребенку обязательно следует отдохнуть, покушать, и только после этого начинать делать домашние задания.

В МНО рекомендуют делать короткие перерывы между письменными и устными заданий. Школьники младших классов могут концентрироваться на одном задании 10–15 минут. Именно столько должно продолжаться одно занятие, отметили в ведомстве.

Совет №2: ограничьте время, которое ребенок проводит перед телевизором и за компьютером

Эти занятия не только не способствуют отдыху, но и утомляют организм.

Совет №3: следите, чтобы ребенок ложился спать пораньше

Постоянное недосыпание вызывает повышенную утомляемость, плохое настроение и рассеянность.

В МНО обратили внимание, что младшие школьники должны спать не менее 10 часов, а подростки — 9 часов.

Совет №4: поначалу ребенок может получать плохие оценки, это нормально

После продолжительных карантинных каникул успеваемость школьников может упасть. В ведомстве рекомендуют родителям не ругать детей, а, наоборот, проявить терпение и понимание.

"Не допускайте, чтобы из-за постоянных упреков ваш сын или ваша дочь потеряли веру в себя, в свои силы", — добавили в МНО.

Совет №5: поставьте себя на место ребенка

Если сомневаетесь, как вести себя в сложившейся ситуации, поставьте себя на место ребенка.

"Вспомните себя в детстве и не лишайте своего ребенка счастливых воспоминаний", — призвали специалисты.

Напомним: новый учебный год в государственных школах Узбекистана, согласно распоряжению президента, начнется с 14 сентября.

Правда, 329 школ республики открыли свои двери для учащихся уже сегодня. Отмечается, что решение о возобновлении их деятельности было принято местными кенгашами народных депутатов на основе заключения Центров санэпиднадзора.