В Самарканде задержан мужчина, изготавливавший на заказ гаджеты для абитуриентов

Управление внутренних дел Самаркандской области призвало учащихся не заносить в места проведения тестовых испытаний запрещенные предметы.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сотрудники УВД Самаркандской области задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении и продаже самодельных средств связи для сдачи вступительных экзаменов.

МВД Узбекистана В Самарканде задержан мужчина, продававший абитуриентам "подпольные средства связи"

По данным следствия, гаджеты он изготавливал кустарным способом и продавал абитуриентам за символическую цену — 100-200 долларов.

Устройство прикрепляется к нижнему белью.

МВД Узбекистана В Самарканде задержан мужчина, продававший абитуриентам "подпольные средства связи"

На днях похожее устройство пытался пронести на вступительный экзамен абитуриент из Коканда.

Молодого человека немедленно отстранили от тестирования. Органы внутренних дел приняли в отношении него "соответствующие меры".