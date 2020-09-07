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В Самарканде задержан мужчина, изготавливавший на заказ гаджеты для абитуриентов

МВД Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14926181/V-Samarkande-zaderzhan-muzhchina-izgotavlivavshiy-na-zakaz-gadzhety-dlya-abiturientov.html

Управление внутренних дел Самаркандской области призвало учащихся не заносить в места проведения тестовых испытаний запрещенные предметы.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сотрудники УВД Самаркандской области задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении и продаже самодельных средств связи для сдачи вступительных экзаменов.

МВД Узбекистана
В Самарканде задержан мужчина, продававший абитуриентам "подпольные средства связи"

По данным следствия, гаджеты он изготавливал кустарным способом и продавал абитуриентам за символическую цену — 100-200 долларов.

Устройство прикрепляется к нижнему белью.

МВД Узбекистана
В Самарканде задержан мужчина, продававший абитуриентам "подпольные средства связи"

На днях похожее устройство пытался пронести на вступительный экзамен абитуриент из Коканда. 

Молодого человека немедленно отстранили от тестирования. Органы внутренних дел приняли в отношении него "соответствующие меры".

Теги:
МВД Узбекистана, Самарканд, абитуриенты, вступительные экзамены



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