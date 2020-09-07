В Самарканде задержан мужчина, изготавливавший на заказ гаджеты для абитуриентов

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Управление внутренних дел Самаркандской области призвало учащихся не заносить в места проведения тестовых испытаний запрещенные предметы.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Сотрудники УВД Самаркандской области задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в изготовлении и продаже самодельных средств связи для сдачи вступительных экзаменов.
В Самарканде задержан мужчина, продававший абитуриентам "подпольные средства связи"
По данным следствия, гаджеты он изготавливал кустарным способом и продавал абитуриентам за символическую цену — 100-200 долларов.
Устройство прикрепляется к нижнему белью.
В Самарканде задержан мужчина, продававший абитуриентам "подпольные средства связи"
На днях похожее устройство пытался пронести на вступительный экзамен абитуриент из Коканда.
Молодого человека немедленно отстранили от тестирования. Органы внутренних дел приняли в отношении него "соответствующие меры".