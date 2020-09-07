Куда хотят улететь узбекистанцы - результаты опроса

Как оказалось, больше всего за последние месяцы узбекистанцы искали билеты в Россию, Турцию и Южную Корею.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Узбекистан постепенно начинает восстанавливать международное авиасообщение и в связи с этим, Aviasales.uz провели исследование и выяснили, куда хотели улететь узбекистанцы на карантине, а также куда ищут билеты на ближайшие месяцы.

Как оказалось, больше всего за последние месяцы узбекистанцы искали билеты в Россию, Турцию и Южную Корею.

"В топ-3 популярных стран, куда хотели бы улететь узбекистанцы с сентября по декабрь — Россия, Турция и Казахстан", - говорится в сообщении.

Общая доля поисков в Россию составляет более 60%, но улететь в эту страну узбекистанцы пока не могут. Важно, что даже для вылета в страны, с которыми восстановлено авиасообщение, узбекистанцам все еще нужны основания: необходимо предоставить вид на жительство страны прибытия, приглашение из медицинского учреждения или документ, подтверждающий транзитный рейс.

Узбекистан может в сентябре восстановить авиасообщение с Россией — Юсупалиев >>

Сейчас из Узбекистана можно улететь в ОАЭ, Германию, Казахстан, Кыргызстан и Турцию.