Узбекистан может в сентябре восстановить авиасообщение с Россией — Юсупалиев

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Первый заместитель министра здравоохранения, директор Агентства санэпидемблагополучия Баходир Юсупалиев высказался о возможном восстановлении авиасообщения с РФ.

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами >>

По его словам, перелеты между двумя странами могут возобновиться уже в сентябре.

Однако точно это спрогнозировать нельзя, поскольку все зависит от эпидемиологической ситуации в республике, которая очень непредсказуемая.

"Мы держали карантин два месяца с 15 мая, потом было послабление, и в результате мы получили новый всплеск, рост заболеваемости и вынуждены были ввести очередной карантин до 15 августа. С 15 августа его несколько ослабили, и новые послабления введены с 5 сентября. Мы, как и все страны, открываем школы, дошкольные учреждения. И нам нужно время, чтобы теперь оценить ситуацию в республике. Если заболеваемость будет снижаться, это создаст предпосылки для возобновления авиасообщения", — сказал Юсупалиев в беседе с "Ъ".

На днях АО Uzbekistan Airways объявила о поэтапном возобновлении регулярного международного авиасообщения с Германиией, Казахстаном, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией.

Кроме того, авиакомпания организовала два рейса до Нью-Йорка.