13:53 07 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.31
  • EUR12105.06
  • USD10262.87
Поиск
Повседневная жизнь

Узбекистан может в сентябре восстановить авиасообщение с Россией — Юсупалиев

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
466 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14922803/Uzbekistan-mozhet-v-sentyabre-vosstanovit-aviasoobschenie-s-Rossiey--Yusupaliev.html

Ранее республика возобновила регулярные полеты в Германию (Франкфурт), Казахстан (Алматы), Кыргызстан (Бишкек), ОАЭ (Дубай), Турцию (Стамбул).

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Первый заместитель министра здравоохранения, директор Агентства санэпидемблагополучия Баходир Юсупалиев высказался о возможном восстановлении авиасообщения с РФ.

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами >>

По его словам, перелеты между двумя странами могут возобновиться уже в сентябре.

Однако точно это спрогнозировать нельзя, поскольку все зависит от эпидемиологической ситуации в республике, которая очень непредсказуемая.

"Мы держали карантин два месяца с 15 мая, потом было послабление, и в результате мы получили новый всплеск, рост заболеваемости и вынуждены были ввести очередной карантин до 15 августа. С 15 августа его несколько ослабили, и новые послабления введены с 5 сентября. Мы, как и все страны, открываем школы, дошкольные учреждения. И нам нужно время, чтобы теперь оценить ситуацию в республике. Если заболеваемость будет снижаться, это создаст предпосылки для возобновления авиасообщения", — сказал Юсупалиев в беседе с "Ъ".

На днях АО Uzbekistan Airways объявила о поэтапном возобновлении регулярного международного авиасообщения с Германиией, Казахстаном, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией.

Кроме того, авиакомпания организовала два рейса до Нью-Йорка.

Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, Россия, самолет, полеты, Авиасообщение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся первый участок кольцевой линии метро — фото
На Тайване воздушный змей унес 3-летнего ребенка в небо — жуткие кадры
Работа школ во время эпидемии коронавируса - правила и требования
Учиться и не заразиться: меры санитарной безопасности в школе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться