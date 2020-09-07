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Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Uzbekistan Airways выполнит рейс по маршруту Ташкент-Токио-Ташкент

Пресс-служба авиакомпании
Общество
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Билеты можно приобрести в филиале Uzbekistan Airways sales, на официальном сайте компании (в том числе через мобильное приложение), а также в офисах агентств по продаже авиаперевозок.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Согласно данным пресс-службы Uzbekistan Airways, 24-25 сентября запланирован авиарейс по маршруту Ташкент-Токио-Ташкент. 

График вылета и цена:

  • Ташкент-Токио — вылет 24 сентября в 22.05, прибытие в 09.40+1 (по местному времени). Стоимость билета: экономкласс — 8 млн 705 тысяч сумов, бизнес-класс — 12 млн 534 тысяч сумов.
  • Токио-Ташкент — вылет 25 сентября в 11:05, прибытие - в 16:10 (по местному времени). Стоимость билета: экономкласс — от 9 млн 723 тысяч сумов, бизнес-класс —16 млн 672 тысяч сумов.

В сообщении отмечается, что билеты можно приобрести в филиале Uzbekistan Airways sales, на официальном сайте компании (в том числе через мобильное приложение), а также в офисах агентств по продаже авиаперевозок.

 

Теги:
рейс, Токио, Ташкент, Узбекистан, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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