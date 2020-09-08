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В Узбекистане количество тестов на COVID-19 выросло до 40 тысяч в день

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200908/14927269/V-Uzbekistane-kolichestvo-testov-na-COVID-19-vyroslo-do-40-tysyach-v-den.html

Положительный результат теста по итогам лабораторных анализов ежедневно регистрируется у 200−300 граждан, тогда как в начале августа эта цифра превышала 700 инфицированных за день.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистане количество проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции за последние месяцы выросло почти в два раза.

Об этом сообщил член оперативного штаба при кабмине республике Рустам Икрамов.

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По его словам, если в июле ежедневно проводилось 20-22 тысячи тестов, то уже в сентябре их количество выросло до 30-40 тысяч в день. 

Икрамов отметил, что сегодня COVID-19 в среднем регистрируется у 200-300 граждан республики, в то время как в августе ежедневный прирост составлял свыше 700 человек в день.

В Узбекистане тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев предложил считать контрольным показатель в 370 новых случаев в день для определения эпидемиологической ситуации в стране. Президент также предупредил об ответственности за сокрытие реальных данных о заболеваемости.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане выявлено 43 975 случаев заболевания COVID-19, скончались 354 граждан, выздоровели — 41 594. 

Теги:
Узбекистан, пандемия, тестирование, тест, коронавирус



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