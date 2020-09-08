В Узбекистане количество тестов на COVID-19 выросло до 40 тысяч в день

Положительный результат теста по итогам лабораторных анализов ежедневно регистрируется у 200−300 граждан, тогда как в начале августа эта цифра превышала 700 инфицированных за день.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. В Узбекистане количество проводимых тестов на выявление коронавирусной инфекции за последние месяцы выросло почти в два раза.

Об этом сообщил член оперативного штаба при кабмине республике Рустам Икрамов.

По его словам, если в июле ежедневно проводилось 20-22 тысячи тестов, то уже в сентябре их количество выросло до 30-40 тысяч в день.

Икрамов отметил, что сегодня COVID-19 в среднем регистрируется у 200-300 граждан республики, в то время как в августе ежедневный прирост составлял свыше 700 человек в день.

В Узбекистане тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Ранее глава республики Шавкат Мирзиёев предложил считать контрольным показатель в 370 новых случаев в день для определения эпидемиологической ситуации в стране. Президент также предупредил об ответственности за сокрытие реальных данных о заболеваемости.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане выявлено 43 975 случаев заболевания COVID-19, скончались 354 граждан, выздоровели — 41 594.