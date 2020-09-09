Лола Каримова стала писательницей — чему посвящена ее первая книга

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева издала свою первую книгу под названием "Be Your Own Harmonist: Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing".
Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Книга издана на английском языке и повествует о человеческом потенциале, заложенном в каждом из нас; о том, как мы можем помочь себе, подходя более осознано к своим мыслям, питанию и эмоциям", — написала под публикацией Каримова-Тилляева.
По ее словам, в основе этой книги лежат ее многолетние научные и духовные поиски. Кроме того, данная работа содержит информацию о том, какие практики необходимы для достижения гармонии и здоровья человека.
Лола Каримова выставила на продажу три шикарных особняка в Голливуде — фото >>
Каримова-Тилляева отметила, что информация, которую читатель почерпнет из книги, "может быть полезной в этот сложный для многих период".