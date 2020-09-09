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Лола Каримова стала писательницей — чему посвящена ее первая книга

Instagram / lola_tillyaeva
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200909/14937372/Lola-Karimova-stala-pisatelnitsey--chemu-posvyaschena-ee-pervaya-kniga.html

Работа опубликована на английском языке и выставлена на Amazon. В ней рассказывается о том, какие практики необходимы для достижения гармонии и здоровья человека.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева издала свою первую книгу под названием "Be Your Own Harmonist: Awakening Your Inner Wisdom for Physical, Mental and Emotional Wellbeing".

Об этом она сообщила на своей страничке в Instagram.

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Публикация от Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva)

"Книга издана на английском языке и повествует о человеческом потенциале, заложенном в каждом из нас; о том, как мы можем помочь себе, подходя более осознано к своим мыслям, питанию и эмоциям", — написала под публикацией Каримова-Тилляева.

По ее словам, в основе этой книги лежат ее многолетние научные и духовные поиски. Кроме того, данная работа содержит информацию о том, какие практики необходимы для достижения гармонии и здоровья человека.

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Каримова-Тилляева отметила, что информация, которую читатель почерпнет из книги, "может быть полезной в этот сложный для многих период".

Теги:
Литература, книга, Лола Каримова-Тилляева



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