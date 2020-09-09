Сколько школ открывается на этой неделе в Ташкенте - список

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. С сегодняшнего дня в нескольких общеобразовательных школах Ташкента начат образовательный процесс в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями Республиканской специальной комиссии, информируют в хокимияте.

Это школы №40 Шайхантахурского района, №266 Сергелийского района, №289 Бектемирского района и №295 Учтепинского района.

"Все эти школы — после капитального ремонта, имеют современные вид и комфортные условия. Также в рамках подготовки к новому учебному году сделано все необходимое для обучения учеников с соблюдением социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Напомним, министр народного образования, выражая своё мнение об открытии школ, отметил, что решение по их открытию будут принимать депутаты городского и местных районных Кенгашей, исходя из фактической готовности школ, санитарно-эпидемиологической обстановки в округе и возможностей системы здравоохранения.