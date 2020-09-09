Комил Алламжонов о плове-рекордсмене: "я волновался, что что-то пойдет не так"

3 года назад 8 сентября впервые в истории Узбекистана и мира был приготовлен плов весом почти в 8 тонн. Блюдо вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Глава Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов поделился воспоминаниями об организации фестиваля O‘zbegim, в рамках которого 8 сентября 2017 года был приготовлен гигантский плов, включенный в Книгу рекордов Гиннеса.

"Мероприятие посетили несколько десятков тысяч человек. Такого еще никогда не было. Конечно, организовать это мероприятие было непросто. Казан под 8-тонный плов, подходящие под него шумовки, также нужно было рассчитать очаг и количество газа для его нагрева. Иначе можно было опозориться перед миллионами людей", — рассказал Алламжонов в своем Telegram.

Он признался, что переживал о том, что, если плов приготовят, но при этом рекорд не будет установлен. По его словам, был страх, что казан внезапно лопнет, не выдержав такого веса.

"Не только я, но и сами повара были немного растеряны. Открою вам секрет, чтобы подготовить чертежи котла, необходимого для приготовления 8-тонного плова, нам пришлось подключить инженеров водосборных сооружений (бассейнов)", — поделился Алламжонов.

Казан изготовили мастера под руководством главы Алмалыкского горно-металлургического комбината. Когда он был готов, его решили испытать: в казан добавили несколько тонн масла, затем приготовили пробный плов прямо на территории завода.

"Первый плов тоже получился очень вкусным. Пока мы раздумывали, что делать с этими несколькими тоннами плова, он был благополучно съеден сотрудникам завода менее чем за час", — вспоминает Алламжонов.

В день мероприятия, 8 сентября, толпа из тысячи человек, собравшаяся в центре города, хлынула к котлу.

Алламжонов признался, что запаниковал, поскольку возникновение чрезвычайной ситуации означало бы конец всему: и мероприятию, и его собственной репутации.

Однако все прошло, как надо. Это событие стало по-настоящему историческим и было все же занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

"Бахриддин Чустий и Хушнудбек, являвшиеся авторами идеи и курировавшие мероприятие, работали не покладая рук. Оказывается, это было их многолетней мечтой. По стечению обстоятельств, Бахриддин рассказал мне эту идею, когда я пришел в его кафе SalSal на ифтар", — рассказал Алламжонов.

Как это было

Плов-рекордсмен готовили 50 поваров со всего Узбекистана.

В общей сложности над организацией, приготовлением и раздачей плова работали более 200 представителей разных профессий.

Для плова использовали рекордное количество продуктов: говядины — 1500 кг, баранины — 400 кг, жира баранины (курдюк) — 220 кг и, самое главное, 1900 кг риса.

В громадный казан положили 2700 кг моркови, 220 кг лука, 440 литров растительного масла, 57 кг соли. Все это заправили 100 кг нута, 190 кг изюма, 5 кг зиры, 2 кг черного перца горошком, 1 кг куркумы, 350 литрами воды.

За процессом наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса, гости фестиваля, инспектора СЭС, а также пользователи Facebook со всего мира.