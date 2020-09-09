В Казахстане вновь создано МЧС

МЧС республики было упразднено в 2014 году, его полномочия перешли к Министерству внутренних дел, в котором был создан Комитет по ЧС.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о воссоздании в стране Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщили в пресс-службе главы государства.

МЧС республики было упразднено в 2014 году, его полномочия перешли к Министерству внутренних дел, в котором был создан Комитет по ЧС (КЧС).

"Образовать Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства внутренних дел… в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, пожарной безопасности, обеспечения функционирования и дальнейшего развития государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации предупреждения и тушения пожаров", — говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой.

Кроме того, новому ведомству передаются функции и полномочия ряда других министерств по формированию и реализации государственной политики в сфере промышленной безопасности и по формированию и развитию государственного материального резерва.

Напомним, Токаев заявил о необходимости воссоздания МЧС 1 сентября во время обращения с посланием к народу Казахстана. По словам главы государства, это освободит МВД от непрофильных функций и повысит эффективность работы этого ведомства. Кроме того, по мнению президента, воссоздание МЧС необходимо в связи с наступлением "эпохи природных и техногенных катастроф".