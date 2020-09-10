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82-я Международная торговая выставка пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства – IGW Berlin Зеленая Неделя 2017

Управление по развитию пищевой промышленности учреждено в Узбекистане

uzagroexport.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14943882/Upravlenie-po-razvitiyu-pischevoy-promyshlennosti-uchrezhdeno-v-Uzbekistane.html

Для формирования новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции из соответствующего фонда будет произведено 50% выплат от общей суммы затрат.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. При Министерстве сельского хозяйства будет создано Главное управление по развитию пищевой промышленности. Об это свидетельствует новое постановление президента.

Согласно документу, утверждена должность заместителя министра – начальника Главного управления по развитию пищевой промышленности.
Выставка ярмарка продукции промышленных товаров Республики Узбекистан 2017
© sputnik
Сведения о товарах, производимых в Узбекистане, появятся на кооперационном портале

Кроме того, в Фонд сельскохозяйственного развития и продовольственного обеспечения Минсельхоза планируется перечислить 20 млрд сумов. Денежные средства поступят из фонда Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия для формирования новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции.

Что будет профинансировано в размере 50% от всех затрат:

  • подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) - до 100 млн сумов на каждый проект;
  • обеспечение инфраструктурой - до 100 млн сумов; 
  • привлечение зарубежных экспертов в сферу производства и глубокой переработки продовольственной продукции - до 50 млн сумов.

Также постановлением предусмотрена ликвидация ХК "Узбекозиковкатхолдинг", в результате чего была образована Комиссия по ликвидации данной компании. 

Теги:
Постановление, проект, фонд, пищевая промышленность, Узбекистан



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