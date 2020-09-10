Управление по развитию пищевой промышленности учреждено в Узбекистане

Для формирования новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции из соответствующего фонда будет произведено 50% выплат от общей суммы затрат.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. При Министерстве сельского хозяйства будет создано Главное управление по развитию пищевой промышленности. Об это свидетельствует новое постановление президента.

Согласно документу, утверждена должность заместителя министра – начальника Главного управления по развитию пищевой промышленности.

Кроме того, в Фонд сельскохозяйственного развития и продовольственного обеспечения Минсельхоза планируется перечислить 20 млрд сумов. Денежные средства поступят из фонда Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия для формирования новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции.

Что будет профинансировано в размере 50% от всех затрат:

подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) - до 100 млн сумов на каждый проект;

обеспечение инфраструктурой - до 100 млн сумов;

привлечение зарубежных экспертов в сферу производства и глубокой переработки продовольственной продукции - до 50 млн сумов.

Также постановлением предусмотрена ликвидация ХК "Узбекозиковкатхолдинг", в результате чего была образована Комиссия по ликвидации данной компании.