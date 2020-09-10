Управление по развитию пищевой промышленности учреждено в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. При Министерстве сельского хозяйства будет создано Главное управление по развитию пищевой промышленности. Об это свидетельствует новое постановление президента.
Согласно документу, утверждена должность заместителя министра – начальника Главного управления по развитию пищевой промышленности.
Кроме того, в Фонд сельскохозяйственного развития и продовольственного обеспечения Минсельхоза планируется перечислить 20 млрд сумов. Денежные средства поступят из фонда Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия для формирования новых перспективных проектов по производству продовольственной продукции.
Что будет профинансировано в размере 50% от всех затрат:
- подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) - до 100 млн сумов на каждый проект;
- обеспечение инфраструктурой - до 100 млн сумов;
- привлечение зарубежных экспертов в сферу производства и глубокой переработки продовольственной продукции - до 50 млн сумов.
Также постановлением предусмотрена ликвидация ХК "Узбекозиковкатхолдинг", в результате чего была образована Комиссия по ликвидации данной компании.