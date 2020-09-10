Между Самаркандом и Львовом могут установить прямое авиасообщение

Напомним: авиасообщение между Узбекистаном и Украиной прекратилось в мае 2015 года по инициативе узбекской стороны.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Посол Украины в Узбекистане Николай Дорошенко и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов обсудили вопрос установления прямого авиасообщения между Самаркандом и Львовом.

Cейчас между тем продолжает прорабатываться вопрос возобновления прямого сообщения между городами Узбекистана и Украины в целом.

Пресс-служба посольства Украины в Узбекистане Украина и Узбекистан договорились об организации авиарейсов, а также о запуске потенциальных проектов в различных сферах в Самарканде

Помимо возобновления прямых полетов, Дорошенко и Турдимов также обсудили потенциальные проекты в области ИТ-парка, здравоохранения, переработки сельхозпродукции, животноводства и ряда других сфер.

В ближайшее время стороны договорились провести онлайн-встречу с самаркандскими предпринимателями с участием украинских производителей и бизнесменов и расширить взаимовыгодное сотрудничество.

Почему приостановили прямое авиасообщение

Авиасообщение между странами прекратилось в мае 2015 года по инициативе узбекской стороны. Это было обусловлено рядом проблемных вопросов.

Изначально авиакомпании двух стран выполняли рейсы по двум направлениям: Ташкент — Киев (две частоты) и Ташкент — Симферополь (пять частот).

После крымских событий в 2014 году украинская сторона запретила узбекским самолетам летать в Симферополь, считая администрацию крымского аэропорта незаконной. Что касается полетов в Киев, то здесь ситуация зашла в тупик из-за экономической составляющей: узбекская авиакомпания обвинила украинскую сторону в откровенном демпинге цен.

Представители Международных авиалиний Украины продавали в Ташкенте стыковочные билеты в Москву, Санкт-Петербург, Калининград и другие города с большой скидкой. Поэтому украинцы были готовы летать хоть пять раз в неделю в Ташкент, а узбекская сторона настаивала на одном рейсе или продаже билетов только на маршрут Ташкент — Киев. В результате ситуация зашла в тупик.

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Позже появлялась информация, что один из украинских банков, национализированный государством, задолжал Национальной авиакомпании Узбекистана полмиллиона долларов.

Попытка возобновить авиасообщение между Узбекистаном и Украиной, казалось, была предпринята в октябре 2019-го, однако успехом она не увенчалась из-за недопонимания обеих сторон.

Между тем посольство Украины заявило, что страна готова к конструктивному диалогу с узбекскими партнерами на официальном уровне для обсуждения вопроса на взаимовыгодных условиях относительно возобновления прямого регулярного авиационного сообщения между городами двух стран.