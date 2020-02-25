Узбекистан и Украина восстановят железнодорожное сообщение

Участие в мероприятии позволило обсудить текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества и изучить имеющиеся возможности для его интенсификации путем проработки перспективных совместных инвестиционных проектов и взаимовыгодных торговых соглашений.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. В Министерстве инфраструктуры Украины были проведены переговоры по вопросу возобновления железнодорожного сообщения "Ташкент-Харьков-Ташкент", сообщает пресс-служба Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Об этом стало известно по итогам узбекско-украинского бизнес-форума, который прошел в Киеве на днях.

В ходе визита также были проработаны вопросы, связанные с проведением очередного заседания Узбекско-Украинской межправительственной комиссии в Ташкенте, намеченного на весну текущего года – определены приоритетные направления двустороннего сотрудничества для включения в повестку дня предстоящего мероприятия.

"Участие в мероприятии позволило обсудить текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества и изучить имеющиеся возможности для его интенсификации путем проработки перспективных совместных инвестиционных проектов и взаимовыгодных торговых соглашений", - говорится в сообщении.

Также были достигнуты договоренности по решению вопросов в области поддержки предпринимателей, сфере таможенно-тарифного регулирования, взаимодействия по гармонизации ветеринарно-санитарных требований и карантина растений.

Украина заинтересована восстановить регулярное авиасообщение с Узбекистаном >>

Напомним, замминистра инфраструктуры Украины Олег Ющенко на встрече с первым замминистра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Алишером Абдуалиевым, заявил, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения с Узбекистаном. Более того, с частотой рейсов семь раз в неделю для каждой стороны в рамках действующего соглашения между Украиной и Узбекистаном о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

Рейсы из Ташкента в Киев были приостановлены в 2015 году из-за того, что между авиационными властями двух стран отсутствовали договоренности.

Узбекистан не смог возобновить чартерное авиасообщение с Украиной >>

В октябре 2019 года авиасообщение должно было возобновиться, однако украинская сторона в последний момент направила письмо об отмене своего решения.