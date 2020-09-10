Кыргызстан с середины сентября восстановит авиасообщение с Узбекистаном

В настоящее время ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с 14 сентября по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Кыргызстан с середины сентября возобновит регулярные рейсы с Узбекистаном и Казахстаном, сообщили РИА Новости в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"В настоящее время ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с 14 сентября по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент, и с 17 сентября по маршруту Алматы - Бишкек - Алматы", - заявил представитель штаба.

Авиакомпаниями открыты продажи авиабилетов по данным направлениям.

Изначально еженедельно планируется один вылет в Ташкент и два - в Алматы с последующим увеличением их количества.

Куда хотят улететь узбекистанцы - результаты опроса >>

Напомним, больше всего за последние месяцы узбекистанцы искали билеты в Россию, Турцию и Южную Корею. Об этом стало известно в результате опроса.

В топ-3 популярных стран, куда хотели бы улететь узбекистанцы с сентября по декабрь — Россия, Турция и Казахстан.