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Кыргызстан с середины сентября восстановит авиасообщение с Узбекистаном

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200910/14947079/Kyrgyzstan-s-serediny-sentyabrya-vosstanovit-aviasoobschenie-s-Uzbekistanom.html

В настоящее время ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с 14 сентября по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Кыргызстан с середины сентября возобновит регулярные рейсы с Узбекистаном и Казахстаном, сообщили РИА Новости в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"В настоящее время ведутся работы по возобновлению регулярных рейсов с 14 сентября по маршруту Ташкент - Бишкек - Ташкент, и с 17 сентября по маршруту Алматы - Бишкек - Алматы", - заявил представитель штаба.

Авиакомпаниями открыты продажи авиабилетов по данным направлениям.

Изначально еженедельно планируется один вылет в Ташкент и два - в Алматы с последующим увеличением их количества.

Куда хотят улететь узбекистанцы - результаты опроса >>

Напомним, больше всего за последние месяцы узбекистанцы искали билеты в Россию, Турцию и Южную Корею. Об этом стало известно в результате опроса.

В топ-3 популярных стран, куда хотели бы улететь узбекистанцы с сентября по декабрь —  Россия, Турция и Казахстан.

Теги:
Авиасообщение, Узбекистан, Узбекистан, Кыргызстан, Кыргызстан



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