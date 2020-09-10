В одном из районов столицы построят три шестиполосные развязки — фото

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Яккасарайском районе столицы построят путепровод с тремя шестиполосными развязками и новую дорогу. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в хокимияте Ташкента.

Макет дорожной развязки в Ташкенте Пресс-служба хокимията г. Ташкент

Макет дорожной развязки в Ташкенте Пресс-служба хокимията г. Ташкент

Строительство дорожной развязки в Ташкенте Пресс-служба хокимията г. Ташкент

Строительство дорожной развязки в Ташкенте Пресс-служба хокимията г. Ташкент 1 / 4 Пресс-служба хокимията г. Ташкент Макет дорожной развязки в Ташкенте

Новые объекты транспортной инфраструктуры будут расположены между улицами Чопонота, Кипчак, МКАД и ТКАД. Проект намечено реализовать в ближайший год.

Известно, что протяженность моста на улице Чопонота составит 597 метров, а высота его 47 опор будет доходить до 13 метров. Согласно данным, во время проведения строительно-монтажных работ планируется применить технологии монолитных промежуточных устройств, активно практикуемые во всем мире. На путепроводе также появятся пешеходные и велосипедные дорожки, зеленые зоны и система ночного освещения.

Напомним: в мае текущего года в Ташкенте был открыт мост, возведенный на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули. Транспортная развязка на этом перекрестке включила в себя три уровня: длина нижней, тоннельной части составляет 593 метра, средний ярус в виде кольца имеет протяженность 329,2 метра, эстакадная часть протянулась на 502 метра. На тоннеле и эстакаде – шестиполосное, на среднем уровне – пятиполосное полотно.