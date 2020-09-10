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Строительство дорожной развязки в Ташкенте

В одном из районов столицы построят три шестиполосные развязки — фото

Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Общество
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Новые объекты транспортной инфраструктуры будут расположены между улицами Чопонота, Кипчак, МКАД и ТКАД.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Яккасарайском районе столицы построят путепровод с тремя шестиполосными развязками и новую дорогу. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в хокимияте Ташкента. 

  • Макет дорожной развязки в Ташкенте
    Макет дорожной развязки в Ташкенте
    Пресс-служба хокимията г. Ташкент
  • Макет дорожной развязки в Ташкенте
    Макет дорожной развязки в Ташкенте
    Пресс-служба хокимията г. Ташкент
  • Строительство дорожной развязки в Ташкенте
    Строительство дорожной развязки в Ташкенте
    Пресс-служба хокимията г. Ташкент
  • Строительство дорожной развязки в Ташкенте
    Строительство дорожной развязки в Ташкенте
    Пресс-служба хокимията г. Ташкент
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Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Макет дорожной развязки в Ташкенте

Новые объекты транспортной инфраструктуры будут расположены между улицами Чопонота, Кипчак, МКАД и ТКАД. Проект намечено реализовать в ближайший год. 

Открыта единственная в Узбекистане трехуровневая развязка
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Трехэтажная дорога: как выглядит новая развязка на Ахангаранском шоссе — видео

Известно, что протяженность моста на улице Чопонота составит 597 метров, а высота его 47 опор будет доходить до 13 метров. Согласно данным, во время проведения строительно-монтажных работ планируется применить технологии монолитных промежуточных устройств, активно практикуемые во всем мире. На путепроводе также появятся пешеходные и велосипедные дорожки, зеленые зоны и система ночного освещения.

Напомним: в мае текущего года в Ташкенте был открыт мост, возведенный на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули. Транспортная развязка на этом перекрестке включила в себя три уровня: длина нижней, тоннельной части составляет 593 метра, средний ярус в виде кольца имеет протяженность 329,2 метра, эстакадная часть протянулась на 502 метра. На тоннеле и эстакаде – шестиполосное, на среднем уровне – пятиполосное полотно.

Теги:
путепровод, дорога, Ташкент



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