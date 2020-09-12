Чартерный рейс из Ташкента в Москву перенесен на 13 сентября — подробности

Вылет в Россию на самолете авиакомпании "Уральские авиалинии" запланирован на 04.25 утра по ташкентскому времени.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане опубликовали дополнительную информацию о чартерном рейсе компании "Уральские авиалинии" по маршруту Ташкент – Москва, запланированный на 13 сентября в 04.25 утра по местному времени.

По информации авиакомпании, стоимость взрослого и детского (2-12 лет) билетов составляет 400 евро. Малышам в возрасте до двух лет предоставляется 10% от стоимости полного проезда. Оплату можно произвести в узбекских сумах картами Visa или Master card.

В посольстве отмечают, что посадка пассажиров на данный рейс осуществляется только в соответствии с реестром регистрации на портале госуслуг. Также в консульском отделе подчеркивают, что списки уже сформированы и дополнительных мест не предусмотрено.

Граждане России, зарегистрировавшиеся на рейс, могут приобрести билеты 12 сентября в авиакассе Don avia по адресу: г. Ташкент, ул. Нукус, дом 72/2 (ориентир: напротив Посольства России) в период с 13.00 до 15.00 по ташкентскому времени. Иностранцы, прошедшие предварительную регистрацию, смогут купить билеты в интервале между 15.00 и 17.00 по тому же местоположению, сообщается в релизе.

При покупке авиабилетов иностранцы должны иметь при себе документы (оригиналы/распечатанные копии), подтверждающие их основание въезда в Россию, а также распечатку заполненной анкеты с двусторонней печатью и справку об отсутствии коронавирусной инфекции, полученную не ранее чем за 72 часа до вылета.

Росграждане обязаны заполнить форму "прибывающих в Российскую Федерацию" на портале госуслуг до вылета в страну назначения. В течение 3 календарных дней со дня прилета граждане России должны пройти тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты в специальной форме.

Ранее самолетом "Уральских авиалинии" из Ташкента в Москву спецрейсом, организованным в условиях ограничения воздушного сообщения из-за пандемии коронавируса, были доставлены 71 россиянин.