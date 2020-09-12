Что планируется сделать для защиты прав потребителей в Узбекистане — АМК

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Накануне в Узбекистане состоялся брифинг, посвященный защите прав потребителей. На мероприятии выступили представители соответствующего Агентства при Антимонопольном комитете.

В рамках встречи было озвучено, что за год работы государственной организации от потребителей поступило около 12 тысяч жалоб, из них 36,6% касались сферы торговли, общепита и туризма, 28,8% – жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, 20,5% – социальных и банковских услуг. В 14,1% обращениях выражено недовольство рекламой.

Кроме того, опросами удовлетворенности уровнем обслуживания в трех областях – транспорт, торговля и связь, было охвачено около 10 тысяч потребителей. Из них, недовольство состоянием связи выразили 71,2% участников, сферой торговли – 58,9% и работой общественного транспорта – 52,5% респондентов.

"Права потребителей нарушались при составлении договоров при продаже квартир в новостройках, автолизинге, предоставления банковских услуг, а также при установке приборов учета газа и электричества", - отметили ответственные лица.

На решение каких первоочередных задач направят усилия:

создание правовой основы проведения “контрольной закупки” потребительских товаров и внедрение метода “тайный покупатель” фармацевтической продукции;

увеличение числа занятий по правам потребителей в школьной программе и ввести дополнительные занятия для 5-11 классов общеобразовательных школ;

введение требований по указанию крупным и цветным выделением на упаковке показателей уровня концентрации для производителей продукции, в составе которой имеется сахар, трансжиры, вредные добавки;

разработка программы системных мер по предотвращению нарушения прав потребителей при продаже некачественных товаров, произведенных на предприятиях теневого сектора.

Директор Агентства по защите прав потребителей Элмурат Хаитметов заявил, что для решения проблем прежде всего были проанализированы ситуации и предприняты меры по обращениям граждан с выездом на места. Всего потребителям возвращено более 5,3 млрд.сумов, подчеркнул руководитель госструктуры.

Профилактика правонарушений является наиболее эффективным способом защита прав потребителей. “Важно повышать правовую грамотность населения, это нужно делать со школьной скамьи”, - сказал Элмурат Хаитметов.

Для повышения информационной осведомленности граждан в 476 торговых центрах и рынках республики были организованы “Уголки потребителей”, в 51,5 тысячах объектах торговли и услуг установили информационные стенды.

Напомним: Агентство по защите прав потребителей было учреждено осенью прошлого года. В обязанности структуры входит регулирование рынка рекламы, контролирование безопасности и качества товаров и содействие потребителям в установлении их правомочий.