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Узбекистан возобновил авиасообщение с Казахстаном

Пресс-служба Uzbekistan airways
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200912/14962778/Uzbekistan-vozobnovil-aviasoobschenie-s-Kazakhstanom.html

Договоренность о возобновлении рейсов была достигнута по результатам проведенных переговоров между властями двух стран.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Узбекистан и Казахстан с 11 сентября официально возобновили регулярное воздушное сообщение. Договоренность о возобновлении авиарейсов была достигнута по результатам проведенных переговоров между представителями власти двух стран. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

В релизе отмечено, что авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana равнозначно будут осуществлять пятничные полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.

Ранее Республиканский штаб Кыргызстана по борьбе с коронавирусом также информировал о восстановлении регулярных рейсов между Бишкеком и Ташкентом с 14 сентября. Полеты пока будут выполняться раз в неделю.

Ташкент восстановил регулярные авиарейсы

Напомним: власти Узбекистана с 16 марта приостановили все международные авиасообщения с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Однако в связи с послаблением введенного карантинного режима, в начале сентября Спецкомиссия утвердила временную инструкцию о порядке выполнения постоянных авиарейсов с зарубежными странами в период пандемии COVID-19. Соответствующим органам было поручено принять меры для постепенного восстановления международных сообщений (авиа, ж/д, автомобильные) через переговоры с иностранными экспертами. Документ вступил в силу с 1 сентября 2020 года. 




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