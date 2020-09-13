Около тысячи сограждан отправились из Ростова в Узбекистан на поезде — фото

После отправки поезда в палаточном лагере была проведена полная дезинфекция. Сейчас идет регистрация и заселение еще около 500 мигрантов.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Более 900 узбекистанцев, размещенных в палаточном городке в Каменск-Шахтинске Ростовской области, накануне отправились на родину.

Для граждан республики был организован вывозной поезд.

"Сегодня вывозным рейсом в Узбекистан были отправлены 930 человек", — сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, после отправки поезда в палаточном лагере была проведена полная дезинфекция.

Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан © Sputnik / Сергей Пивоваров

Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан © Sputnik / Сергей Пивоваров 1 / 2 © Sputnik / Сергей Пивоваров Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан

В начале недели мы писали о том, что на вокзале в Ростове-на-Дону скопились от 1,5 тысячи до 2 тысяч граждан Узбекистана, ожидавших возвращения домой. Люди прибыли на вокзал, прочитав опубликованную в Интернете информацию об отправке вывозного поезда, которая между тем не была согласована с властями города и области.

Затем был организован первый вывозной поезд, он доставил на родину около тысячи мигрантов. Оставшихся соотечественников отправили на электричках на станцию Лихая, где развернули палаточный лагерь и организовали дополнительные вывозные рейсы.

Между тем власти обеспечили ожидающих всем необходимым: водой, продуктами и ночлегом.

Отмечается, что сейчас идет регистрация и заселение еще около 500 мигрантов, которые прибывают в Ростовскую область из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.