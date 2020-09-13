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Около тысячи сограждан отправились из Ростова в Узбекистан на поезде — фото

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200913/14963378/Okolo-tysyachi-sograzhdan-otpravilis-iz-Rostova-v-Uzbekistan-na-poezde.html

После отправки поезда в палаточном лагере была проведена полная дезинфекция. Сейчас идет регистрация и заселение еще около 500 мигрантов.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Более 900 узбекистанцев, размещенных в палаточном городке в Каменск-Шахтинске Ростовской области, накануне отправились на родину.

Для граждан республики был организован вывозной поезд.

"Сегодня вывозным рейсом в Узбекистан были отправлены 930 человек", — сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, после отправки поезда в палаточном лагере была проведена полная дезинфекция.

  • Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
    © Sputnik / Сергей Пивоваров
  • Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан
    © Sputnik / Сергей Пивоваров
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© Sputnik / Сергей Пивоваров
Посадка на вывозной поезд из Ростова-на-Дону в Узбекистан

В начале недели мы писали о том, что на вокзале в Ростове-на-Дону скопились от 1,5 тысячи до 2 тысяч граждан Узбекистана, ожидавших возвращения домой. Люди прибыли на вокзал, прочитав опубликованную в Интернете информацию об отправке вывозного поезда, которая между тем не была согласована с властями города и области.

Граждане Узбекистана на станции Первомайская
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Для застрявших в Ростове узбекистанцев построили новый временный лагерь

Затем был организован первый вывозной поезд, он доставил на родину около тысячи мигрантов. Оставшихся соотечественников отправили на электричках на станцию Лихая, где развернули палаточный лагерь и организовали дополнительные вывозные рейсы. 

Между тем власти обеспечили ожидающих всем необходимым: водой, продуктами и ночлегом.

Отмечается, что сейчас идет регистрация и заселение еще около 500 мигрантов, которые прибывают в Ростовскую область из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Теги:
россия, Ростов, Мигранты, Узбекистанцы, Поезд



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