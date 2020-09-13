В Самарканде за день у 60 преподавателей диагностировали COVID-19

Между тем ранее проведенный опрос показал, что почти 75% родителей Пайарыкского района выбрали традиционную форму обучения для своих детей.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. С завтрашнего дня, 14 сентября откроют свои двери государственные образовательные учреждения республики.

К организации учебного процесса власти подошли максимально ответственно: в каждой школе была проведена проверка на соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Также сейчас по всей стране проходит массовое тестирование учителей школ на наличие COVID-19.

И результаты оказались не такими радужными: к примеру, в Пайарыкском районе Самаркандской области в первый день анализ сдали 576 педагогов, и у 60 из них выявили наличие инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе районного хокимията.

В общей сложности в регионе тестирование прошли 1 860 учителей. Результаты анализов других преподавателей пока не известны. Отметим, что всего в Пайарыкском районе откроется 99 школ.

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Ранее в регионе провели опрос, в котором поинтересовалось у родителей, в каком формате они бы хотели, чтобы продолжился учебный процесс. Свое мнение высказали 47 809 человек.

Опрос показал следующее: почти 75% родителей проголосовали за традиционную форму обучения, 25% выступили за дистанционную — через телевизионные уроки.