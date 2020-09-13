При публикации результатов вступительных была допущена ошибка — ГЦТ

В ведомстве принесли извинения абитуриентам и их родителям за произошедший инцидент.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На днях в социальных сетях распространились сообщения и видеозаписи, в которых говорится о том, что результаты вступительных экзаменов были высчитаны неправильно или несправедливо.

В Государственном центре тестирования изучили данный инцидент и сделали свое заключение.

Оказалось, что при объявлении результатов теста в пятницу, 11 сентября, была допущена техническая ошибка.

Она была допущена при публикации результатов тестирования, а не при их вычислении, отметили в ведомстве.

"Техническая ошибка в результатах тестирования выявлена в Навоийской и Кашкадарьинской областях, а также у некоторых абитуриентов, сдававших экзамены 10 сентября в первую смену в Коканде. Как только ошибка была выявлена, началась работа по ее исправлению", — добавили в ГЦТ.

В настоящий момент она уже исправлена, результаты тестирования обновлены.

Посмотреть их можно в своем личном кабинете.

В ГЦТ принесли извинения абитуриентам и их родителям за допущенную ошибку.